Оригинальный наряд Тифы в новом событии для Final Fantasy 7 Ever Crisis в очередной раз подвергся цензуре

В мобильной игре Final Fantasy 7 Ever Crisis готовится крупное событие "The Corneo Cup: Open Bridal Audition", которое стартует 29 апреля в 19:00 по тихоокеанскому времени (30 апреля в 5:00 по МСК). Официальный аккаунт игры уже опубликовал тизер с новыми костюмами и снаряжением. Однако сразу после анонса фанаты обратили внимание на неожиданное изменение в дизайне одного из нарядов. В мобильной игре на платье Тифы добавлен дополнительный слой ткани, полностью закрывающий декольте. В Remake же этот наряд был более откровенным - без этой "заплатки".

Фанаты в комментариях активно обсуждают очередную цензуру от Square Enix. Многие считают это странным, учитывая, что в игре уже есть куда более вызывающие костюмы, а сама механика - типичная гача с лутбоксами. Похоже, в дело снова вступил печально известный отдел этики Square Enix, который только и делает, что портит наследие игры.