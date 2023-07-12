Представлен небольшой геймплейный ролик мобильной Final Fantasy 7 Ever Crisis ©

С официальным открытием предварительной регистрации Final Fantasy 7 Ever Crisis Square Enix демонстрирует Limit Break, используемый Клаудом и его товарищами для сражений в ролевой вселенной нового спин-оффа FFVII, которому суждено скоро появиться на мобильных системах.

Limit Break даст Клауду, Аэрис и другим членам команды возможность использовать специальные атаки и использовать временные улучшения, которые (предположительно) увеличат мощность, скорость и регенерацию очков здоровья.

Таким образом, как и в предыдущих частях серии, Limit Break в FF7 Ever Crisis станет важным аспектом боевой системы, разработанной Square Enix, доказательством чего является тщательная реконструкция анимации специальных атак отдельных героев.