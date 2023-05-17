Релиз Final Fantasy 7: Ever Crisis по-прежнему запланирован на лето 2023 года ©

Мобильное переосмысление ремейка Final Fantasy 7 было анонсировано еще в феврале 2021 года. Игру несколько раз переносили, а сами разработчики не спешили раскрыть подробности столь амбициозного проекта. Тем не менее релиз Final Fantasy 7: Ever Crisis все же состоится и произойдет это очень скоро, согласно последнему отчету издателя игры.

Компания CyberAgent опубликовала свой финансовый отчет. Как сообщается, издатель возлагает большие надежды на релиз Final Fantasy 7: Ever Crisis, который состоится летом этого года. Менеджеры в отчете выразили уверенность в студии Applibot, которая занимается разработкой игры. По их словам, проект находится на финальной стадии полировки и его выход не заставит себя долго ждать.

Final Fantasy 7: Ever Crisis обещает охватить всю хронологию оригинальной седьмой части Final Fantasy. В мобильной игре будет представлены новые уникальные механики и дополнительные сюжетные ветки для персонажей, которые были написаны создателем серии Кадзушиге Нодзимой.