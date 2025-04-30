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Final Fantasy 7: Ever Crisis 07.09.2023
Экшен, Ролевая
7.2 58 оценок

Школьницы Тифа и Айрис из первоапрельской шутки Square Enix стали каноном в Final Fantasy 7: Ever Crisis

2BLaraSex 2BLaraSex

1 апреля 2025 года Square Enix в шутку анонсировала романтическую визуальную новеллу Youth Fantasy Evecri Academy VII, в которой герои Final Fantasy 7 стали школьниками в седьмой средней школе города Мидгар. Школьницы Тифа и Айрис настолько понравились фанатам, что они стали просить Square Enix сделать шутку реальностью - и компания пошла им навстречу. Правда не в виде отдельной игры, а в виде события для бесплатной Final Fantasy VII Ever Crisis для мобильных устройств и PC. Событие стартует сегодня, 30 апреля 2025 года.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Олег Дудин

Японцы любят школьную тематику.

1
AndralStormborn

Да. Но я хз почему

1
Дрочеслав сын Сергея AndralStormborn

По тому что им нравятся девочки помоложе

2
Stylusss AndralStormborn

действительно, почему?

4
Gords Дрочеслав сын Сергея
По тому что им нравятся девочки помоложе

Кому они не нравятся...

7
AndralStormborn Дрочеслав сын Сергея

А школьная форма тут причем? для молодых девочек есть наряды и получше

1
Pastoral

А нагнувшись стоит, это кто Тифа или Айрис ?

1
SOLUS5678

Красиво!.

1