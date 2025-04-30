Школьницы Тифа и Айрис из первоапрельской шутки Square Enix стали каноном в Final Fantasy 7: Ever Crisis

1 апреля 2025 года Square Enix в шутку анонсировала романтическую визуальную новеллу Youth Fantasy Evecri Academy VII, в которой герои Final Fantasy 7 стали школьниками в седьмой средней школе города Мидгар. Школьницы Тифа и Айрис настолько понравились фанатам, что они стали просить Square Enix сделать шутку реальностью - и компания пошла им навстречу. Правда не в виде отдельной игры, а в виде события для бесплатной Final Fantasy VII Ever Crisis для мобильных устройств и PC. Событие стартует сегодня, 30 апреля 2025 года.