Square Enix объявила дату релиза мобильной Final Fantasy 7: Ever Crisis ©

После нескольких месяцев закрытого тестирования, компания Square Enix наконец-то готова представить всему миру мобильные спин-офф культовой Final Fantasy 7. Пошаговая ролевая игра с подзаголовком Final Fantasy 7: Ever Crisis доберется до устройств под управлением Android и iOS уже 7 сентября. Вместе с этим анонсом, разработчики поделились статистикой игроков из ЗБТ.

Как сообщает Square Enix, разработчики игры провели масштабный опрос игроков закрытого бета-тестирования Final Fantasy 7: Ever Crisis, которое проходило с 8 по 28 июня. Несмотря на незначительные ошибки в этой версии игры, 90% опрошенных пользователей остались удовлетворены игровым процессом. Игроки похвалили визуальную составляющую проекта и атмосферу, которая передает ощущение оригинальной Final Fantasy 7.

Мобильная игра позволит геймерам пережить как классические, так и новые истории во вселенной Final Fantasy VII, представленные в ретро-стиле в сочетании с современной, прекрасно прорисованной графикой. Вы сможете объединиться с любимыми персонажами и настроить для каждого из них легендарное снаряжение и оружие, чтобы победить мощных противников в режиме одиночных или кооперативных сражений.

Бесплатная Final Fantasy 7: Ever Crisis выйдет на iOS в App Store и на Android в Google Play 7 сентября. Предварительная регистрация на мобильный проект доступна уже сейчас на обеих платформах.