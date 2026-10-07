Square Enix официально закрыла Final Fantasy VII: Ever Crisis и выпустила прощальный трейлер

Компания Square Enix опубликовала финальный трейлер мобильной игры Final Fantasy VII: Ever Crisis и подтвердила прекращение ее работы. Сервис официально закрылся 6 октября 2026 года (по тихоокеанскому времени). В прощальном ролике разработчики поблагодарили игроков за три года поддержки и показали эмоциональный обзор пути игры.

Final Fantasy VII: Ever Crisis - бесплатная RPG с внутриигровыми покупками, выходившая на iOS, Android и Steam. Проект позволял пройти классическую историю FFVII, а также дополнительные сюжетные линии, связанные с компиляцией Final Fantasy VII, в удобном мобильном формате. В описании к видео Square Enix написала:

Final Fantasy VII: Ever Crisis официально завершила работу 6 октября 2026. Мы хотим поблагодарить всех, кто играл в игру на протяжении последних трех лет, и делимся этим финальным видео, посвященным путешествию Final Fantasy VII: Ever Crisis. От всего сердца - спасибо.

Многие игроки в комментариях отмечают, что игра оставила приятные воспоминания, особенно благодаря костюмам персонажей и сюжетным дополнениям. Часть фанатов выражает надежду, что материалы и истории из Ever Crisis могут появиться в будущих проектах серии. Таким образом, ещё одна глава мобильной истории Final Fantasy VII официально закрыта.