Square Enix опять за свое: игроки раскритиковали цензуру Айрис в костюме Кайне в Final Fantasy VII Ever Crisis

Очередное кроссоверное событие в мобильной игре Final Fantasy VII Ever Crisis не прошло без негатива в сторону Square Enix. В рамках коллаборации героини Юффи, Тифа и Айрис получили костюмы культовых персонажей из франшизы Nier. Однако наряд Айрис, повторяющий дерзкий образ Кайне из Nier Replicant, был изменен, что вызвало недовольство со стороны игроков.

Пользователи соцсетей быстро провели сравнительный анализ, опубликовав скриншоты. Выяснилось, что характерный разрез оригинального нижнего белья Кайне в версии для Ever Crisis был скрыт дополнительными элементами дизайна. Это заметно смягчило провокационный вид наряда, который является визитной карточкой персонажа, из-за чего Айрис теперь выглядит так, словно носит памперс.

К сожалению, цензура в играх от Square Enix в последние годы стала нормой. Многие удивляются, что компания вообще использовала такой откровенный наряд в своей коллаборации, пусть даже и подвергшийся цензуре.