Final Fantasy 7: Ever Crisis 07.09.2023
Экшен, Ролевая
6.9 75 оценок

Square Enix опять за свое: игроки раскритиковали цензуру Айрис в костюме Кайне в Final Fantasy VII Ever Crisis

2BLaraSex 2BLaraSex

Очередное кроссоверное событие в мобильной игре Final Fantasy VII Ever Crisis не прошло без негатива в сторону Square Enix. В рамках коллаборации героини Юффи, Тифа и Айрис получили костюмы культовых персонажей из франшизы Nier. Однако наряд Айрис, повторяющий дерзкий образ Кайне из Nier Replicant, был изменен, что вызвало недовольство со стороны игроков.

Пользователи соцсетей быстро провели сравнительный анализ, опубликовав скриншоты. Выяснилось, что характерный разрез оригинального нижнего белья Кайне в версии для Ever Crisis был скрыт дополнительными элементами дизайна. Это заметно смягчило провокационный вид наряда, который является визитной карточкой персонажа, из-за чего Айрис теперь выглядит так, словно носит памперс.

К сожалению, цензура в играх от Square Enix в последние годы стала нормой. Многие удивляются, что компания вообще использовала такой откровенный наряд в своей коллаборации, пусть даже и подвергшийся цензуре.

8
4
Комментарии:  4
ZAUSA

А ничего, что сам "костюм" выглядит не очень?

из-за чего Айрис теперь выглядит так, словно носит памперс.

В больничном халате для пациентов...

1
fortuneismax

фетешисты на памперсы довольны, недовольны что не фурри.

ratte88

Шнурки на жопе? Как их завязывать самому?

Nimlis

Вот разрабы совсем тронулись на своей озабоченности, стоит с такой бандурой в руках и в таких трусилях ;)
Ей стоит только замахнуться, с неё этот подгузник слетит ;)
Я как понимаю, остальной материал для трусов пошел на ногу, ибо намотали получше, чем у Тутанхамона.