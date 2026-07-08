Square Enix завершит поддержку Final Fantasy VII: Ever Crisis спустя три года после релиза

Square Enix объявила, что условно-бесплатная Final Fantasy VII: Ever Crisis прекратит работу 6 октября 2026 года. Компания сообщила, что решение было принято после «тщательного рассмотрения» и связано с невозможностью и дальше поддерживать проект на уровне, который соответствует ожиданиям игроков.

До момента закрытия разработчики продолжат выпускать обновления и внутриигровые события, включая запланированный контент, связанный с Turks Business. При этом вернуть неиспользованную внутриигровую валюту, судя по опубликованной информации, смогут лишь пользователи из Тайваня.

Final Fantasy VII: Ever Crisis вышла на iOS и Android в сентябре 2023 года, а позднее добралась до Steam. Игра объединяла события разных проектов вселенной Final Fantasy VII, предлагая переосмысленный сюжет, пошаговые сражения и обновлённый визуальный стиль.