Тифа в костюме 2B: в Final Fantasy VII Ever Crisis пройдет крупное кроссовер-событие с NieR:Automata

Культовая 2B из NieR:Automata официально направляется в мир Final Fantasy VII Ever Crisis. Масштабное кроссовер-событие "YoRHa No.2 Type B: Встреча в руинах города" стартует в мобильной RPG 27 ноября.
Содержание события порадует поклонников обеих франшиз. Игроки смогут сразиться с 2B в качестве босса, а также получить для своих персонажей тематические костюмы и оружие. Юффи получит комплект "Savoir Ensemble/Fatum Ex Machina", а Тифа - костюм "Battler Ensemble/Demon’s Impetus", который является точной копией наряда 2B. Таким образом, игра исполняет давние фантазии фанатов о Тифе в таком образе.
Помимо косметики, кампания предложит панель миссий, за прохождение которой игроки получат способность врага "Whirling Ravager". В рамках события можно будет совершить до 340 гарантированных круток, включая 10 ежедневных бесплатных. Также игроков ждет награда за вход в виде 3000 синих кристаллов и одна бесплатная кроссовер-крутка за оружие.
В эту игру кто-нибудь играет? Я её видел пару раз, после прохождения всех ремейков ff7 что то не впечатлила.
нет, они её в техоря заныкали в техую выпустили - всунули носильный онлайн (который нахой не нужен) и дальше молчёк - кто и играл то полтора человека, короче там всё портит онлайн
С NieR:Automata одни фан-моды и коллабы, хоть бы ремейк замутили что-ли (или ожидают юбилей 10-летие)..