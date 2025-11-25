Тифа в костюме 2B: в Final Fantasy VII Ever Crisis пройдет крупное кроссовер-событие с NieR:Automata

Культовая 2B из NieR:Automata официально направляется в мир Final Fantasy VII Ever Crisis. Масштабное кроссовер-событие "YoRHa No.2 Type B: Встреча в руинах города" стартует в мобильной RPG 27 ноября.

Содержание события порадует поклонников обеих франшиз. Игроки смогут сразиться с 2B в качестве босса, а также получить для своих персонажей тематические костюмы и оружие. Юффи получит комплект "Savoir Ensemble/Fatum Ex Machina", а Тифа - костюм "Battler Ensemble/Demon’s Impetus", который является точной копией наряда 2B. Таким образом, игра исполняет давние фантазии фанатов о Тифе в таком образе.

Помимо косметики, кампания предложит панель миссий, за прохождение которой игроки получат способность врага "Whirling Ravager". В рамках события можно будет совершить до 340 гарантированных круток, включая 10 ежедневных бесплатных. Также игроков ждет награда за вход в виде 3000 синих кристаллов и одна бесплатная кроссовер-крутка за оружие.