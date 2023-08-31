Трейлер "Обратный отсчет до запуска" Final Fantasy VII: Ever Crisis ©

Издательство Square Enix опубликовало трейлер "Обратный отсчет до запуска" ролевого экшена Final Fantasy VII: Ever Crisis, который выйдет для iOS в App Store и Android в Google Play 7 сентября.

"Выпустив трейлер "Обратный отсчет до запуска", компания Square Enix начала обратный отсчет до мирового релиза Final Fantasy VII: Ever Crisis", - сообщил в своем твиттере режиссер игры Тецуя Номура (Tetsuya Nomura). " За время, прошедшее после закрытого бета-тестирования, игра претерпела значительные изменения, и мы учли многие ваши замечания. Я надеюсь, что вы и дальше будете ждать выхода Final Fantasy VII Rebirth, играя в Final Fantasy VII: Ever Crisis".

Если вы еще не слышали о Ever Crisis, то это мобильная игра-компиляция, в которой объединены Final Fantasy 7 и Final Fantasy 7 Crisis Core. События обеих игр представлены в виде эпизодов, в которых рассказывается история Зака Фэйра и Клауда Страйфа с использованием нового художественного стиля, разработанного в духе легендарной Final Fantasy 7.

Предвкушая выход Final Fantasy 7 Rebirth в начале 2024 года, Ever Crisis может стать отличной игрой для тех, кому захочется узнать больше о саге Final Fantasy 7.