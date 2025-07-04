В Final Fantasy VII Ever Crisis добавили купальники Тифы и Айрис из FFVII Rebirth

В бесплатной ролевой игре Final Fantasy VII Ever Crisis стартовало летнее событие «Испытание Короля Пиратов: В поисках утраченного сокровища», которое принесло в игру два новых купальника для Тифы и Айрис из FFVII Rebirth. Получить их можно через новые баннеры, доступные уже сейчас.

Первый баннер предлагает розовый пляжный купальник Айрис, а также её «Русалочий Жезл» и эксклюзивное оружие Red XIII — «Лунный Клык». Особенности:

Способность жезла — «Розовая Аура» : Восстанавливает 7% HP отряда и повышает физ. атаку и урон молнией.

: Восстанавливает 7% HP отряда и повышает физ. атаку и урон молнией. Бонусы купальника:

«Розовый Цветок»: +20% к магической защите и +10% к силе лечения.

«Усиление Молнии»: Повышает урон от молнии у всей группы.

Второй баннер включает бикини Тифы из FFVII Rebirt, её «Сияющие Перчатки» и то же оружие Red XIII. Особенности:

Способность перчаток — «Гидроклинок» : Наносит 600% водного урона и снижает мат. атаку врага, если HP Тифы выше 70%.

: Наносит и снижает мат. атаку врага, если HP Тифы выше 70%. Бонусы купальника:

«Защита от Физ./Маг. Атак»: Уменьшает получаемый урон.

«Сияющий Цветок»: +15% к HP, +30% к водным атакам и +20% к физ. урону при полной шкале «Боевого Режима».

Ограниченное событие продлится до 31 июля 2025 года. Final Fantasy VII Ever Crisis доступна на iOS, Android и PC.