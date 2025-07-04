В Final Fantasy VII Ever Crisis добавили купальники Тифы и Айрис из FFVII Rebirth

В бесплатной ролевой игре Final Fantasy VII Ever Crisis стартовало летнее событие «Испытание Короля Пиратов: В поисках утраченного сокровища», которое принесло в игру два новых купальника для Тифы и Айрис из FFVII Rebirth. Получить их можно через новые баннеры, доступные уже сейчас.
Первый баннер предлагает розовый пляжный купальник Айрис, а также её «Русалочий Жезл» и эксклюзивное оружие Red XIII — «Лунный Клык». Особенности:
- Способность жезла — «Розовая Аура»: Восстанавливает 7% HP отряда и повышает физ. атаку и урон молнией.
- Бонусы купальника:
«Розовый Цветок»: +20% к магической защите и +10% к силе лечения.
«Усиление Молнии»: Повышает урон от молнии у всей группы.
Второй баннер включает бикини Тифы из FFVII Rebirt, её «Сияющие Перчатки» и то же оружие Red XIII. Особенности:
- Способность перчаток — «Гидроклинок»: Наносит 600% водного урона и снижает мат. атаку врага, если HP Тифы выше 70%.
- Бонусы купальника:
«Защита от Физ./Маг. Атак»: Уменьшает получаемый урон.
«Сияющий Цветок»: +15% к HP, +30% к водным атакам и +20% к физ. урону при полной шкале «Боевого Режима».
Ограниченное событие продлится до 31 июля 2025 года. Final Fantasy VII Ever Crisis доступна на iOS, Android и PC.
Ну и вымя висит
Это у неё как поплавки чтобы не тонуть. Вроде спасательных кругов.
Так они у нее в оригинале как раз такие, в ремейке уменьшили.
Отлично, сейчас играю в 6ю часть. Скоро до седьмой дойду Тифачка, жди!
Господи, что это за позорище
Ссылка на видос с картинки интересует куда больше, чем добавление купальников