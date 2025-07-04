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Final Fantasy 7: Ever Crisis 07.09.2023
Экшен, Ролевая
7.1 67 оценок

В Final Fantasy VII Ever Crisis добавили купальники Тифы и Айрис из FFVII Rebirth

2BLaraSex 2BLaraSex

В бесплатной ролевой игре Final Fantasy VII Ever Crisis стартовало летнее событие «Испытание Короля Пиратов: В поисках утраченного сокровища», которое принесло в игру два новых купальника для Тифы и Айрис из FFVII Rebirth. Получить их можно через новые баннеры, доступные уже сейчас.

Первый баннер предлагает розовый пляжный купальник Айрис, а также её «Русалочий Жезл» и эксклюзивное оружие Red XIII — «Лунный Клык». Особенности:

  • Способность жезла — «Розовая Аура»: Восстанавливает 7% HP отряда и повышает физ. атаку и урон молнией.
  • Бонусы купальника:
    «Розовый Цветок»: +20% к магической защите и +10% к силе лечения.
    «Усиление Молнии»: Повышает урон от молнии у всей группы.

Второй баннер включает бикини Тифы из FFVII Rebirt, её «Сияющие Перчатки» и то же оружие Red XIII. Особенности:

  • Способность перчаток — «Гидроклинок»: Наносит 600% водного урона и снижает мат. атаку врага, если HP Тифы выше 70%.
  • Бонусы купальника:
    «Защита от Физ./Маг. Атак»: Уменьшает получаемый урон.
    «Сияющий Цветок»: +15% к HP, +30% к водным атакам и +20% к физ. урону при полной шкале «Боевого Режима».

Ограниченное событие продлится до 31 июля 2025 года. Final Fantasy VII Ever Crisis доступна на iOS, Android и PC.

13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AjarVryn

Ну и вымя висит

9
MORDORR

Это у неё как поплавки чтобы не тонуть. Вроде спасательных кругов.

8
2BLaraSex

Так они у нее в оригинале как раз такие, в ремейке уменьшили.

3
yariko ookami

Отлично, сейчас играю в 6ю часть. Скоро до седьмой дойду Тифачка, жди!

6
AlexFoRestor

Господи, что это за позорище

5
Zantetsu

Ссылка на видос с картинки интересует куда больше, чем добавление купальников

1
JackBV
1