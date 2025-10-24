В Final Fantasy VII Ever Crisis пройдёт кроссовер с Final Fantasy XIII

Компания Square Enix анонсировала для кроссплатформенной ролевой игры Final Fantasy VII Ever Crisis новое временное событие-коллаборацию. На этот раз вселенную игры посетят гости из мира Final Fantasy XIII. Событие получило название Flash of Destiny и стартует 29 октября 2025 года.

Игроков ждет новая оригинальная сюжетная история, в которой главная героиня Final Fantasy XIII, Лайтнинг, таинственным образом встретится с Клаудом, Тифой и Айрис. В рамках ивента в игру будет добавлено тематическое оружие и снаряжение, вдохновленное тринадцатой частью серии. Также появится новая механика Способность врага, благодаря которой можно будет получить знаменитую атаку Лайтнинг Армия одного, выполнив специальные панельные миссии.

Дополнительно игроки смогут разблокировать новые костюмы для своих персонажей, включая наряд Сноу для Гленна. В период проведения события будет действовать акция с ежедневным бесплатным призывом, дающим шанс получить кроссоверное оружие.