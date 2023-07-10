Final Fantasy 7: Ever Crisis 2023 г.
6.6 21 оценка

В сети опубликовали первый час Final Fantasy VII: Ever Crisis

Simple Jack
Новости

В сети начали появляться геймплейные ролики Final Fantasy VII: Ever Crisis. В роликах можно насладиться новыми механиками, получить информацию о персонажах и других возможностях игры.

Final Fantasy VII: Ever Crisis — еще один реймек FF7, который охватывает все события во вселенной, включая приквел Crisis Core и анимационный фильм Advent Children. Игра выполнена в классическом стиле, но с переделанной с нуля графикой.

Релиз игры для iOS и Android запланирован на 2023 год.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну вот, возвращение оригинальной финалки произошло)

1
Janekste

Ну ачешуеть просто. У седьмоё финалки теперь аж целых 2 полноценных ремейка. А чё не три? Сразу бы четыре ремейка тогда уж делали бы. И почему этот ремейк только для мобилок? По-моему вполне неплохо смотрелся бы на ПК и консольках. Заодно разрабы смогли бы угодить всем недовольным, кому не зашла слешерная боёвка предыдущего ремейка. Ну раз сделали несколько ремейков, ну так выпускали бы на всех платформах. Зачем ограничиваться мобилками?

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sapov

Так-то три)

0