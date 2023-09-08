Вы уже можете играть в Final Fantasy 7 Ever Crisis на ПК в разрешении 4K ©

Square Enix недавно выпустила Final Fantasy 7 Ever Crisis на смартфонах, и геймеры ПК уже могут использовать эмулятор Android, чтобы наслаждаться игрой в разрешении 4K.

YouTube-пользователь поделился следующим видео, демонстрирующим работу Final Fantasy 7 Ever Crisis на ПК. Чтобы поиграть в эту новую игру FF, ютубер использовал Bluestacks. Однако вы также можете использовать LD Player 9 или Nox Player для запуска Ever Crisis на ПК.

Final Fantasy 7 Ever Crisis позволяет вам пережить самые запоминающиеся моменты из FFVII и испытать путешествие юного героя Сефирота. Игроков ждут как классические, так и новые истории во вселенной FFVII, представленные в ретро-стиле в сочетании с современной, прекрасно прорисованной графикой. Игроки объединятся со своими любимыми персонажами и снабдят каждого из них легендарным снаряжением и оружием, чтобы побеждать могущественных противников.