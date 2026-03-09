97% команды Rebirth работают над Final Fantasy 7 Remake Part 3

По словам директора игры Наоки Хамагучи, команда разработчиков, ответственная за третью, пока ещё безымянную часть, на 97% состоит из тех же людей, которые создали феноменальную Final Fantasy 7 Rebirth.

В современной индустрии видеоигр, страдающей от массовой текучки кадров, увольнений и реорганизаций после выпуска крупных проектов, сохранение почти всей команды в неизменном составе является поистине беспрецедентным. Для самого проекта это, в свою очередь, обеспечивает мощный импульс стабильности и гарантии качества. Хамагучи подчёркивает, что благодаря такому высокому уровню удержания сотрудников студии не приходится тратить драгоценные месяцы на обучение новых людей тонкостям собственного движка, рабочему процессу или невероятно сложной художественной концепции мира Final Fantasy 7. Программисты, художники и сценаристы прекрасно знакомы с инструментами и могут немедленно приступить к разработке контента, созданию новых локаций или завершению сюжетных линий.

Эта ситуация также благоприятно сказывается на дате релиза. Стоит отметить, что на создание Rebirth разработчикам потребовалось менее четырёх лет после выхода первой части (Remake), что впечатляет по современным стандартам AAA-игр. Сохранение ветеранов делает шансы на то, что кульминация истории Клауда и Сефирота выйдет примерно в 2027 или 2028 году, весьма реалистичными.