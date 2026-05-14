Авторы Final Fantasy 7 Remake Part 3 намекнули, что судьба Зака может остаться неизменной

Режиссёр Final Fantasy VII Remake Part 3 Наоки Хамагути подтвердил, что Зак Фэйр продолжит играть важную роль в финальной части ремейк-трилогии. При этом разработчики дали понять, что ключевые события оригинальной истории вряд ли будут полностью переписаны.

По словам Хамагути, Зак изначально задумывался как один из центральных элементов новой версии Final Fantasy VII. Разработчики специально расширили его присутствие в сюжете, чтобы через персонажа показать игрокам изменения в устройстве мира и альтернативный взгляд на происходящие события.

В Rebirth герой получил полноценные сюжетные линии и игровые сегменты, а в третьей части его история продолжится. Однако Square Enix одновременно подчёркивает, что команда не собирается разрушать «эмоциональное ядро» оригинальной Final Fantasy VII.

Хамагути отметил, что главная интрига ремейк-трилогии строится вокруг вопроса о том, способны ли герои изменить свою судьбу. Но при этом авторы считают, что слишком радикальные изменения истории «просто не сработали бы».

Именно поэтому разработчики стараются совмещать новые сюжетные элементы с сохранением самых важных тем и моментов оригинала. На фоне этого многие фанаты предполагают, что, несмотря на расширенную роль Зака, его финальная судьба может остаться такой же, как в классической версии игры.

Пока Square Enix не раскрывает дату полноценного показа Final Fantasy VII Remake Part 3, однако фанаты ожидают новости уже во время ближайших летних презентаций.