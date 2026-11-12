Авторы Final Fantasy 7 Revelation не станут подстраивать финал трилогии под ожидания фанатов

Руководитель разработки Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути заявил, что ожидания и отзывы игроков не повлияют на ключевые сюжетные решения в финале трилогии ремейков. По его словам, право определять вектор развития истории полностью остается за ветеранами оригинальной команды, которые следуют собственному творческому видению. Разработчик уточнил, что студия учитывает пожелания аудитории при работе над другими аспектами игры, однако в вопросах повествования верность авторскому замыслу в итоге станет лучшим подарком для поклонников.
Хамагути подчеркнул, что задача команды состоит не в простом пересказе событий классической игры 1997 года, а в создании новой, целостной версии Final Fantasy 7, которая объединит все элементы расширенной вселенной. Речь идет о героях и сюжетных линиях из таких проектов, как Crisis Core и Dirge of Cerberus, а также полнометражного анимационного фильма Advent Children.
Постановщик подтвердил, что этот курс сохранится и в заключительной части Revelation. В финале трилогии авторы допускают возвращение популярных персонажей из сторонних проектов франшизы, стараясь создать масштабное произведение, которое порадует фанатов самых разных ответвлений вселенной Final Fantasy 7.
ну то есть они сделают так и так как хотят фанаты, но не потому что так просят фанаты, а потому что это их собственное желание
Да делайте уже игру молча и выпускайте скорее - вместо того, чтобы снова и снова из пустого в порожнее трындеть по любому пустяку... Никто из тех, кто игру ждет, про нее не забудет. А лишние "очень важные напоминания" подобного рода только раздражают
И правильно делают. Всегда интереснее видение авторов, чем подстраивание под ожидания фанатов