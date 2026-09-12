Авторы Final Fantasy 7 Revelation сохранят запланированный финал трилогии и свяжут сюжет с Dirge of Cerberus

Студия Square Enix не намерена идти на поводу у недовольных игроков и вносить правки в сюжетный финал заключительной части ремейка с подзаголовком Revelation. Руководитель разработки Наоки Хамагути подтвердил, что ключевые сюжетные арки и развязка саги были утверждены еще до старта производства первой части и останутся нетронутыми. Создатели сознательно дистанцировались от полярных отзывов фанатского сообщества, считая вмешательство аудитории в авторский замысел губительным для целостности всей истории.

Хамагути четко разграничил пользовательский отклик на геймплей и сценарную работу. Если боевые механики, навигация и второстепенные задания оперативно полируются с учетом жалоб аудитории, то генеральная концепция сценария изменениям не подлежит. По словам постановщика, 3 часть предложит игрокам еще больше непредсказуемых поворотов и сюжетных потрясений, чем предыдущая Final Fantasy VII Rebirth. Сценаристы доведут начатые арки до логического завершения исключительно в том виде, в каком они были задуманы изначально.

При этом создатели решили окончательно связать кульминацию трилогии со всем расширенным лором вселенной, включая самые неоднозначные ответвления. Хамагути подтвердил, что в единый сюжетный канон Final Fantasy VII Revelation войдут не только события Crisis Core и мобильных проектов вроде The First Soldier и Before Crisis, но и шутер Dirge of Cerberus. Несмотря на давние споры сообщества о качестве и спорном статусе сольного экшена о Винсенте Валентайне времен консоли PlayStation 2, элементы его истории станут неотъемлемой частью генерального сюжета.

Если в оригинальном релизе 1997 года Винсент выступал опциональным спутником, которого невнимательный игрок мог случайно пропустить, то в ремейке стрелок превращен в обязательного участника событий с глубоко прописанной предысторией. Интеграция деталей из Dirge of Cerberus позволит авторам детально раскрыть мрачное прошлое героя и объяснить события, долгое время вызывавшие вопросы у фанатов. Конкретные сюжетные ходы создатели держат в строгом секрете, обещая полноценное раскрытие всех связующих нитей уже в самом прохождении.

Финальная глава саги создается силами команды, сохранившей около 95% основного штата сотрудников со времен релиза Final Fantasy VII Rebirth. Премьера Final Fantasy VII Revelation на актуальных платформах должна поставить окончательную точку в масштабной компиляции 7 номерной части.