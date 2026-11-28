Японское издательство Square Enix зафиксировало заметный рост спроса на проекты из своего бэк-каталога. Как обратил внимание игровой журналист Genki со ссылкой на свежий финансовый отчет компании, драйвером продаж выступил высокий интерес аудитории к предстоящим флагманским RPG — Final Fantasy 7 Revelation и Kingdom Hearts 4.

За первое полугодие 2027 финансового года (с апреля по сентябрь 2026-го) суммарный тираж реализованных игр из бэк-каталога достиг 12,59 млн копий, что почти вдвое превысило показатели аналогичного периода двухлетней давности. В компании объясняют такой результат переходом к мультиплатформенной дистрибуции, а также грамотной синхронизацией распродаж с публикацией новостей о главных новинках.

«Сочетание ценовых акций и маркетинговых инициатив, опирающихся на аналитику данных, в связке с публикацией информации о таких крупных проектах, как FF7 Revelation и KH 4, привело к росту продаж игр нашего каталога. Мы намерены продолжать эту работу и в дальнейшем», — заявили представители Square Enix.

Релиз Final Fantasy 7 Revelation, которая станет финальной главой трилогии ремейков седьмой части, запланирован на 8 апреля 2027 года. Выход Kingdom Hearts 4 ожидается позднее в том же году — точная дата релиза пока официально не объявлена.