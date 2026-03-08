Bloomberg: Square Enix раскроет название и дату выхода третьей части FFVII Remake в 2026 году

Согласно отчету Bloomberg, компания Square Enix должна (наконец-то) раскрыть как дату выхода, так и официальное название третьей части Final Fantasy VII Remake в течение этого года.

В интервью журналисту Джейсону Шрайеру Наоки Хамагучи кратко прокомментировал текущую стадию разработки и выразил оптимизм по поводу графика работ. «Надеюсь, это [анонс] случится

в не слишком отдаленном будущем», — заявил он.

Ранее Хамагучи подтвердил, что игра уже находится в играбельном состоянии.Третья глава разрабатывается с упором на ПК как на основную базу, которую команда считает «игровой средой самого высокого уровня». Для сравнения: PlayStation 5 Pro и другие консоли внутренне рассматриваются студией как платформы «среднего сегмента».