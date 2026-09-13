Босс оказался недостаточно сложным: Рыцарей Круглого стола переделали с нуля для Final Fantasy 7 Revelation

Рыцари Круглого стола считаются одним из самых мощных призывов в оригинальной Final Fantasy 7, поэтому в Final Fantasy 7 Revelation разработчики решили превратить их в полноценного и крайне опасного противника. Однако первая версия босса оказалась недостаточно сложной даже по их меркам.

Режиссёр игры Наоки Хамагути подтвердил, что Рыцари Круглого стола появятся в финальной части трилогии, а игрокам предстоит сразиться со всеми 13 рыцарями, прежде чем получить возможность призывать их на свою сторону. По словам разработчика, учитывая силу материи в оригинальной игре, команда хотела сделать битву с ними действительно серьёзным испытанием.

Во время разработки боевой директор Тэруки Эндо посмотрел на первую версию сражения и решил, что она недостаточно сложная. «Нам нужно сделать их сильнее», — заявил он команде.

После этого пришлось провести настоящее «экстренное совещание» с участием руководителей разных направлений. Хамагути рассказал, что арт-директору, режиссёру анимации и другим специалистам объяснили: Эндо хочет сделать босса значительно сильнее, поэтому всю работу над ним придётся начать с нуля.

В оригинальной Final Fantasy 7 сами Рыцари Круглого стола уже были настолько масштабным призывом, что его длинную анимацию игроки впоследствии научились пропускать с помощью различных игровых уловок. Теперь же разработчики хотят превратить легендарный призыв в битву, которая действительно будет соответствовать его репутации.

Final Fantasy 7 Revelation выйдет 8 апреля следующего года на консолях и ПК.