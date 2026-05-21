Чедли может стать играбельным в Final Fantasy VII Remake Part 3

Режиссёр Наоки Хамагути намекнул, что Чедли получит гораздо более важную роль в Final Fantasy VII Remake Part 3 — и разработчики не исключают, что персонаж станет полноценным членом отряда.
В интервью Restart Хамагути заявил, что команда знает о популярности Чедли среди фанатов, однако напрямую отвечать на вопрос о его играбельности пока не готова. При этом он не стал отрицать такую возможность, что уже вызвало волну обсуждений среди поклонников серии.
По словам разработчика, в третьей части трилогии Чедли сохранит ключевую роль в сюжете. Авторы собираются глубже раскрыть его характер — любопытство, чрезмерную разговорчивость и внутренние переживания, связанные с собственным поведением. Хамагути отметил, что игроки увидят, как персонаж будет влиять на историю и помогать героям в финале саги.
Одновременно Square Enix продолжает постепенно раскрывать детали проекта. Уже подтверждено, что в Part 3 появится дирижабль Highwind, а Сид и Винсент станут полноценными играбельными персонажами. Разработчики также обещают ещё сильнее расширить масштаб игры по сравнению с Remake и Rebirth.
Хамагути подчеркнул, что каждая часть ремейк-трилогии строилась вокруг разного подхода: первая делала ставку на кинематографичный сюжет, Rebirth — на открытый мир, а третья часть должна вывести масштаб приключения на новый уровень.
На фоне участившихся комментариев от разработчиков фанаты всё активнее ждут полноценный анонс игры. По слухам, Summer Game Fest 2026 может стать площадкой для первой большой презентации Final Fantasy VII Remake Part 3 уже в июне.
Всегда бесил этот душный ушлёпок, лучше бы Диану встроили.
FF VII (вместе с ремейками) - одна из моих любимых игр, но даже меня Чедли дико раздражает))) Разрабы прям перестарались с ним - он названивает каждые пару минут. Как только слышишь его фразу: "CLOUD!" - так сразу долбишь кнопку пропуска диалога, т.к. раздражает ужасно))))
Зачем??? Никакой заинтересованности у игрока к этому болванчику нет. С таким же успехом он мог быть придорожным кустиком.
Чедли меня просто бесит. Но бесит скорее не тем фактом, что он просто есть в игре, а скорее его фоновостью. Я не чувствую его важности для сюжета. Он выглядит как фоновый NPC, который случайно попал в сюжет. Если в третьей части это будет исправлено, тогда я буду очень рад. Но по первым двум ремейкам пока впечатление однозначное - Чедли самый отстойный персонаж в принципе в этих ремейках. Точка.