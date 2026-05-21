Чедли может стать играбельным в Final Fantasy VII Remake Part 3

Режиссёр Наоки Хамагути намекнул, что Чедли получит гораздо более важную роль в Final Fantasy VII Remake Part 3 — и разработчики не исключают, что персонаж станет полноценным членом отряда.

В интервью Restart Хамагути заявил, что команда знает о популярности Чедли среди фанатов, однако напрямую отвечать на вопрос о его играбельности пока не готова. При этом он не стал отрицать такую возможность, что уже вызвало волну обсуждений среди поклонников серии.

По словам разработчика, в третьей части трилогии Чедли сохранит ключевую роль в сюжете. Авторы собираются глубже раскрыть его характер — любопытство, чрезмерную разговорчивость и внутренние переживания, связанные с собственным поведением. Хамагути отметил, что игроки увидят, как персонаж будет влиять на историю и помогать героям в финале саги.

Одновременно Square Enix продолжает постепенно раскрывать детали проекта. Уже подтверждено, что в Part 3 появится дирижабль Highwind, а Сид и Винсент станут полноценными играбельными персонажами. Разработчики также обещают ещё сильнее расширить масштаб игры по сравнению с Remake и Rebirth.

Хамагути подчеркнул, что каждая часть ремейк-трилогии строилась вокруг разного подхода: первая делала ставку на кинематографичный сюжет, Rebirth — на открытый мир, а третья часть должна вывести масштаб приключения на новый уровень.

На фоне участившихся комментариев от разработчиков фанаты всё активнее ждут полноценный анонс игры. По слухам, Summer Game Fest 2026 может стать площадкой для первой большой презентации Final Fantasy VII Remake Part 3 уже в июне.