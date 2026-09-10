Директор Final Fantasy VII Revelation объяснил, почему игру нельзя было полностью записать на диск

Физическая версия Final Fantasy VII Revelation для PS5 и Xbox Series X|S всё равно потребует загрузки части игры из интернета. Директор проекта Наоки Хамагути объяснил, почему Square Enix не стала выпускать игру на нескольких дисках, как это было с Final Fantasy VII Rebirth.

По словам Хамагути, команда рассматривала такой вариант, но он означал бы компромисс в качестве игры.

«Если бы мы использовали такой же объём дисков, как в Final Fantasy VII Rebirth, нам пришлось бы пойти на компромиссы в плане детализации и качества игры. Мы не хотели этого делать. Поэтому единственным вариантом было выпустить физический диск, но разместить некоторые части игры в виде цифровой загрузки».

Таким образом, на PS5 и Xbox игра выйдет на одном диске, однако часть данных придётся скачать из интернета. На Nintendo Switch 2 ситуация ещё более цифровая — игра будет распространяться на game-key card.

Хамагути признал, что понимает недовольство игроков, особенно тех, кто рассчитывал получить полноценную физическую копию. При этом директор считает, что разработчики выбрали лучший вариант, поскольку смогли избежать снижения качества игры.

Final Fantasy VII Revelation выйдет 8 апреля 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.