Директор Final Fantasy VII Revelation объяснил выбор названия для финала трилогии

После анонса Final Fantasy VII Revelation на Summer Game Fest 2026 поклонники серии начали активно обсуждать не только саму игру, но и её название. Многие предполагали, что заключительная часть ремейк-трилогии получит подзаголовок Resolve, однако разработчики решили пойти другим путём.

Директор проекта Наоки Хамагути рассказал, что одной из центральных тем новой игры действительно станет решимость героев перед финальными событиями истории. По его словам, персонажам предстоит столкнуться с последствиями своих решений, а игроки смогут глубже погрузиться в их переживания и взаимоотношения.

Тем не менее слово Resolve никогда не рассматривалось как официальный вариант названия. Хамагути отметил, что совпадение с традицией использовать приставку «Re» оказалось случайным и не влияло на выбор финального подзаголовка.

Разработчики остановились на названии Revelation, поскольку оно лучше всего отражает основную идею завершающей главы. По словам руководителя проекта, игра должна дать ответы на многочисленные вопросы, которые появились у фанатов после событий Final Fantasy VII Remake и Final Fantasy VII Rebirth.

Хамагути подчеркнул, что команда стремилась сохранить название в секрете до самого анонса. До презентации о нём знали лишь несколько человек из числа руководителей разработки. Остальные сотрудники студии узнали окончательное название одновременно с игроками во время Summer Game Fest.

По замыслу авторов, Final Fantasy VII Revelation станет кульминацией всей трилогии, где будут раскрыты главные тайны сюжета и показано завершение истории, которая развивалась на протяжении трёх игр. Именно поэтому слово «Откровение» было признано наиболее подходящим для финальной части проекта.