Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 61 оценка

Директор Final Fantasy VII уже прошёл третью часть более 40 раз

IKarasik IKarasik

Руководитель серии ремейков Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагучи поделился неожиданной деталью о разработке заключительной части трилогии. По его словам, он лично завершил прохождение ещё не вышедшей третьей игры более 40 раз.

Разработчик рассказал об этом в рамках интервью, посвящённого Final Fantasy VII Rebirth. Он отметил, что проект находится на продвинутой стадии, а команда уверена в текущем качестве игры. Частые прохождения, по его словам, — часть рабочего процесса, а не просто способ отдохнуть.

Хамагучи также признался, что ему сложно отделить личное удовольствие от профессионального анализа: даже играя или смотря фильмы, он продолжает оценивать их с точки зрения разработки. Это же касается и финальной части ремейка, которую он активно тестирует.

Хотя подробности о третьей игре пока не раскрываются, авторы обещают поделиться новостями в ближайшее время. Судя по словам директора, команда стремится довести проект до уровня, который станет достойным завершением всей трилогии.

Чукча в чуме

Хвастается и издевается.

5
ilya178G

У самурая есть только путь...

VELENA-RU

Круто, так когда релиз? :D

2027 Если кто ждет.