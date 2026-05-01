Директор Final Fantasy VII уже прошёл третью часть более 40 раз

Руководитель серии ремейков Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагучи поделился неожиданной деталью о разработке заключительной части трилогии. По его словам, он лично завершил прохождение ещё не вышедшей третьей игры более 40 раз.

Разработчик рассказал об этом в рамках интервью, посвящённого Final Fantasy VII Rebirth. Он отметил, что проект находится на продвинутой стадии, а команда уверена в текущем качестве игры. Частые прохождения, по его словам, — часть рабочего процесса, а не просто способ отдохнуть.

Хамагучи также признался, что ему сложно отделить личное удовольствие от профессионального анализа: даже играя или смотря фильмы, он продолжает оценивать их с точки зрения разработки. Это же касается и финальной части ремейка, которую он активно тестирует.

Хотя подробности о третьей игре пока не раскрываются, авторы обещают поделиться новостями в ближайшее время. Судя по словам директора, команда стремится довести проект до уровня, который станет достойным завершением всей трилогии.