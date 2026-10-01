Директор по боевой системе Final Fantasy 7 Revelation: "Я до сих пор не нашёл правильного баланса"

Теруки Эндо отметил, что при работе над каждой новой частью сталкивался с одной и той же проблемой: если игра становится слишком сложной — это плохо, но если в ней нет новых элементов или вносятся лишь незначительные корректировки, есть риск не оправдать ожидания игроков и не дать им ощущения новизны.

«Всякий раз, когда я работал над сиквелом, я сталкивался с этой дилеммой. Если игра становится слишком сложной, это проблема. Но если в ней нет совершенно новых элементов или если мы вносим лишь незначительные корректировки, мы рискуем не оправдать ожидания игроков и не дать им ощущения новизны при повторном прохождении».

Его подход — «всегда тщательно продумывать назначение, значение и роль каждого элемента с самого начала, а затем воссоздавать их для новой игры». Вдохновение для трилогии FF7 Remake он черпал из «праздничной атмосферы», которую ощущал в JRPG с тех пор, как впервые сыграл в оригинал. Ему «всё больше хотелось исследовать, как можно внести в игру ещё более смелые и игривые дополнения».

Один из способов это сделать — система FITS, своего рода система профессий, позволяющая менять способности членов группы и подход к бою. Эндо подчёркивает, что Материя остаётся в центре кастомизации:

«Наш подход всегда заключался в том, чтобы поставить Материю в центр кастомизации. С системой FITS можно было бы опасаться, что она ограничит свободу игроков в формировании сильных сторон каждого персонажа с помощью Материи. Вместо этого мы сознательно стремимся позиционировать FITS как элемент, позволяющий игрокам ещё больше оттачивать и специализировать направление развития персонажей на основе Материи».

В трилогии ремейков есть классический режим, в котором члены команды сражаются автоматически, позволяя игроку сосредоточиться на выборе команд. Ещё в 2019 году Square Enix описывала его как то, что «порадует поклонников, предпочитающих оригинальные пошаговые боевые системы FINAL FANTASY боям в реальном времени».

«Во всех трёх играх мы неоднократно оттачивали этот баланс методом проб и ошибок. Сложность в том, что я до сих пор не нашёл для себя окончательного „правильного ответа“».

Однако в этом есть и плюс:

«Думаю, это одна из причин, почему я смог продолжать работать над этими играми на протяжении всех трёх частей, не уставая от этого».

В последнее время пошаговые RPG переживают всплеск популярности благодаря таким проектам, как Clair Obscur: Expedition 33, где поверх пошаговой системы используется управление в реальном времени в стиле Super Mario RPG — парирование, уклонение и усиленные приёмы. Будет интересно посмотреть, куда Square Enix направит Final Fantasy после Revelation. Возможно, Final Fantasy Resonance, релиз которой состоится в этом месяце, удовлетворит тех, кто давно ждал полноценной пошаговой игры в серии.