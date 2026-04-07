Директор ремейка Final Fantasy 7 обещает постараться, чтобы 3 часть наградили за "Лучший саундтрек", как и первые две

Мотому Торияма, содиректор серии ремейков Final Fantasy VII, дал откровенное интервью, в котором признался: несмотря на триумф в музыкальной номинации, команда испытала смешанные чувства от церемонии The Game Awards 2025.

Команда Square Enix смотрела прямую трансляцию The Game Awards 2025 утром (по местному времени), и с каждым объявлением надежды разработчиков таяли. Rebirth снова и снова обходили стороной в игровых категориях. В итоге Rebirth получила награду только за саундтрек. Первая часть, Final Fantasy VII Remake, также победила в этой категории.

С одной стороны, мы были просто счастливы снова победить в этой номинации, - признался Торияма. - Но с другой стороны... раз уж Remake и Rebirth выиграли за лучшую музыку, то теперь мы просто обязаны победить в той же категории и с третьей частью.

Таким образом, содиректор в шутливой, но решительной форме пообещал фанатам, что финальная глава трилогии продолжит "золотую музыкальную традицию" - и теперь команда сделает для этого все возможное.