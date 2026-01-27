ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.4 48 оценок

Директор ремейка Final Fantasy VII сообщил, что название 3 части уже выбрано, и теперь фанаты пытаются его угадать

Третья и заключительная часть масштабной трилогии ремейка Final Fantasy VII обрела официальное название. Об этом в эксклюзивном интервью, приуроченном к выходу Final Fantasy VII Remake Intergrade на Nintendo Switch 2, сообщил директор проекта Наоки Хамагучи.

Хотя название пока не раскрывается публике, Хамагучи подтвердил, что оно было окончательно выбрано креативным директором трилогии Тэцуей Номурой.

Помню, как на Paris Games Week я говорил, что мы сузили выбор до двух вариантов. Решение было за г-ном Номурой. После возвращения с мероприятия он сделал выбор, так что теперь я могу сказать: название утверждено.

Основываясь на логике трилогии, где Remake означало переделку судьбы, а Rebirth - возрождение мира, фанаты начали строить теории. Ключевое условие - название должно начинаться с "Re", нести глубокий сюжетный и мета-нарративный смысл. Среди популярных вариантов лидируют Reunion (Воссоединение), Redemption (Искупление) и Return (Возвращение).

Комментарии:  23
нитгитлистер

какое там задание то в итоге? что угадать надо?))

17
mongol312

ну, размер, наверное))

2
нитгитлистер mongol312

а что гадать? 4,5 тут

2
saiditsme нитгитлистер

А он хорош! 👍

JackBV

Какая интересная новость

12
dirty bat

притом очень сочная 😆😆

3
ka27

https://youtu.be/55mKMrrXaeg?t=84

2
Vidger

Reunion- учитывая что Аэрис с Заком вернутся

4
A E

крайзис кор уже был "reunion"
скорее всего "ressurection" или что-то в духе

1
jax baron

после бреда 2 части с клаудом - то клаудисаналис, или тупарылые

4
saiditsme

"Аналис", бггггг...

mongol312

Final Fantasy VII Retard

4
Семафор

Детективы все. Надо проще. Название ремейка будет "Сиськи Тифы". Да начнется....

2
mongol312

ок, тогда такой вариант - Final Fantasy VII Re-Curves

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Мини геймс адвенчур Опен Ворлд?

2
malars0

при чём тут сиськи Тифы?

2
Bibendi

Завлекать народ же как-то надо))

2
ant 36436
Ключевое условие - название должно начинаться с "Re", нести глубокий сюжетный и мета-нарративный смысл.

Rebuy 😁

Печально, ААА jrpg выходит очень мало, а Сквары решили запилить трешремейк в плане сюжета.

1
maximus388

Следуя наративу первых двух частей, больше всего подходит Return.
Хотя я бы предложил свое -- "Reincarnation". Предпосылки к такому финалу есть. Но название слишком длинное и с религиозным подтекстом, шансов немного.

1
нитгитлистер

retrospectiva

1
maximus388 нитгитлистер

Renewed resolve reinforces resilient results.

1
