Директор ремейка Final Fantasy VII сообщил, что название 3 части уже выбрано, и теперь фанаты пытаются его угадать

Третья и заключительная часть масштабной трилогии ремейка Final Fantasy VII обрела официальное название. Об этом в эксклюзивном интервью, приуроченном к выходу Final Fantasy VII Remake Intergrade на Nintendo Switch 2, сообщил директор проекта Наоки Хамагучи.
Хотя название пока не раскрывается публике, Хамагучи подтвердил, что оно было окончательно выбрано креативным директором трилогии Тэцуей Номурой.
Помню, как на Paris Games Week я говорил, что мы сузили выбор до двух вариантов. Решение было за г-ном Номурой. После возвращения с мероприятия он сделал выбор, так что теперь я могу сказать: название утверждено.
Основываясь на логике трилогии, где Remake означало переделку судьбы, а Rebirth - возрождение мира, фанаты начали строить теории. Ключевое условие - название должно начинаться с "Re", нести глубокий сюжетный и мета-нарративный смысл. Среди популярных вариантов лидируют Reunion (Воссоединение), Redemption (Искупление) и Return (Возвращение).
Reunion- учитывая что Аэрис с Заком вернутся
крайзис кор уже был "reunion"
скорее всего "ressurection" или что-то в духе
Следуя наративу первых двух частей, больше всего подходит Return.
Хотя я бы предложил свое -- "Reincarnation". Предпосылки к такому финалу есть. Но название слишком длинное и с религиозным подтекстом, шансов немного.
