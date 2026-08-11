Фанаты Final Fantasy ждут анонса ремейка Dirge of Cerberus после нового появления музыканта Gackt в образе Генезиса

Поклонники Final Fantasy VII уверены, что Square Enix готовит ремейк Dirge of Cerberus. Поводом для новых слухов стал пост японского музыканта Gackt, который вновь появился в образе Genesis Rhapsodos — персонажа, которого он озвучивал в Crisis Core и Dirge of Cerberus.

6 августа Gackt опубликовал видео, где он предстает в костюме Genesis, а на фоне звучит его песня Redemption. Для фанатов это оказалось особенно подозрительным, ведь именно этот трек был официальной темой Dirge of Cerberus — спин-оффа Final Fantasy VII с Винсентом Валентайном в главной роли.

Игроки также вспомнили, что похожая ситуация уже происходила перед выходом Crisis Core: Reunion в 2022 году. Тогда Gackt незадолго до анонса ремейка рассказывал о возвращении в студию для записи новых голосовых материалов.

Официального подтверждения ремейка пока нет, однако интерес к Dirge of Cerberus в последнее время заметно вырос. Игра остается одним из немногих крупных проектов вселенной Final Fantasy VII, который еще не получил современное переиздание, несмотря на то что оригинальная версия 2006 года сегодня выглядит устаревшей по управлению и механикам.

Дополнительным поводом для слухов стали слова режиссера Final Fantasy VII: Revelation Наоки Хамагути. Он ранее говорил, что хочет связать в новом проекте все основные истории вселенной VII, включая Crisis Core и Dirge of Cerberus.