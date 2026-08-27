FF 7 Revelation - первая игра трилогии, которая может получить рейтинг "Для взрослых" из-за "сексуального контента"

Square Enix продолжает дозированно подогревать интерес к Final Fantasy 7 Revelation, но на этот раз поводом для обсуждения стал не трейлер и не интервью, а рейтинг игры. На странице тайтла в Xbox Store появилась пометка о "ожидаемом" рейтинге игры от ESRB и он оказался несколько выше, чем ожидали фанаты: рейтинг M (Для взрослых).

Это стало неожиданностью, ведь две предыдущие части трилогии имели рейтинг T (Для подростков). Если прогнозы подтвердятся, Revelation станет первой игрой в трилогии ремейков и всего лишь второй номерной частью в истории Final Fantasy, получившей "взрослый" рейтинг.

Согласно критериям ESRB, игры с рейтингом M могут содержать "интенсивное насилие, кровь и расчлененку, сексуальный контент и/или ненормативную лексику". У Revelation есть все шансы попасть под эти пункты:

В игре будет много Сида Хайвинда, а он, как известно, не стесняется в выражениях - плюс в графу "нецензурная брань".

Сражения с супербоссами-Оружиями и финальная битва с Сефиротом, благодаря гиперреалистичной графике, могут оказаться куда более жестокими, чем в оригинале 1997 года - плюс за "кровь и насилие".

Однако наибольший ажиотаж среди фанатов вызвал пункт "сексуальный контент". Внимание игроков вновь приковано к знаменитой сцене на дирижабле "Хайвинд" из оригинальной игры. Клауд и Тифа остаются наедине, обмениваются многозначительными фразами, после чего экран гаснет, а когда свет загорается вновь, герои лежат рядом, а Клауд замечает, что уже скоро рассвет.

В 1997 году это трактовалось по-разному: кто-то видел в этом просто душевный разговор, а кто-то - деликатный намек на то, что старые друзья наконец переспали. С появлением рейтинга M у фанатов появилась надежда, что разработчики сделают этот подтекст более явным.

В серии Final Fantasy уже были случаи, когда отношения персонажей выходили за рамки простого романтического намека (достаточно вспомнить Final Fantasy 16). И хотя взрослый рейтинг вовсе не гарантирует появления откровенной сцены в Revelation, многие поклонники рассуждают в духе: "У Square Enix теперь есть технологии - так почему бы их не использовать?"