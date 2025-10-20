Final Fantasy 7 - Part 3 будет сразу оптимизирована для Steam Deck и других портативных устройств

Final Fantasy 7 - Part 3 будет полностью соответствовать новой кроссплатформенной философии Square Enix и выйдет сразу на нескольких устройствах. Таким образом, игра больше не будет эксклюзивом для PlayStation 5, но, вероятно, также выйдет на ПК, Xbox Series X/S, а также на Nintendo Switch 2. В интервью Polygon на Brasil Game Show 2025 режиссёр Наоки Хамагучи подтвердил свои предыдущие заявления: третья часть будет сразу оптимизирована для портативных устройств, таких как Steam Deck. Почему? Игроки хотят свободы играть где угодно.

Ранее в этом году Хамагучи объяснил, что Final Fantasy 7 - Part 3 разрабатывается с учётом как Nintendo Switch 2, так и Steam Deck от Valve:

Если посмотреть на характеристики Nintendo Switch 2 и Steam Deck, то теперь они сопоставимы с характеристиками PS5 и Xbox. Конечно, мы хотим продолжать фокусироваться на консолях, но также учитывать портативные устройства и их аудиторию.

В новом интервью он вновь подчеркнул необходимость поддержки таких платформ, как Steam Deck от Valve, объяснив, что, несмотря на разницу в производительности устройств, цель — обеспечить игрокам доступ к играм, где бы они ни хотели играть.

Хамагучи также отметил, что раньше Square Enix сосредоточилась исключительно на разработке «игр в высоком разрешении, предназначенных для консолей с большими телевизорами или компьютеров», но времена и привычки игроков меняются.

Сегодня существует множество разных способов играть. У нас больше свободы, чем когда-либо. Сегодня даже в игры высокого разрешения играют не только дома. Учитывая разнообразие способов наслаждаться видеоиграми, мы считаем важным задуматься об этом и адаптироваться к новым игровым процессам.