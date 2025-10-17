ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 35 оценок

Final Fantasy 7 Remake 3 предложит нововведения в игровом процессе

Gruz_ Gruz_

В последнее время все чаще появляется информация о третьей и последней части обновленной Final Fantasy 7. Недавно стало известно о ходе разработки заключительной части трилогии, а теперь появились новые сообщения о геймплее грядущей игры. Как оказалось, Square Enix планирует внести новые элементы геймплея в FFV7 Remake 3.

Режиссер трилогии Final Fantasy 7, Наоки Хамагути, раскрыл немного больше информации о грядущей третьей части игры. По его словам, игра предложит много нововведений в игровом процессе по сравнению с предыдущими частями. Правда, о каких именно нововведениях идет речь, он не сообщил.

Первая часть отличалась сюжетным прохождением, вторая часть расширила эту концепцию, предложив игрокам большую свободу в открытом мире. Опираясь на вторую часть, третья часть также создается, чтобы предоставить игрокам новый игровой опыт, так что с нетерпением ждите ее выхода.

— Наоки Хамагути, директор трилогии Final Fantasy 7

Фанаты седьмой части Final Fantasy тут же начали строить различные гипотезы касательно того, о каких нововведениях мог говорить Хамагути. Говорят, что в новой игре будет еще больше свободы передвижения и полностью открытый мир без каких-либо барьеров. Однако подробности по этому вопросу пока остаются неизвестными.

13
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
-zotik-

Лучше бы нововведение было наша локализация)

5
Alekseiii550

как игра выйдет наши сделают нейроперевод вон команда переводчиков Mognat сделали русский на 2 часть и тут также)))

4
-zotik- Alekseiii550

Блин я играю на консоли. Туда бы перевод бы(

3
Finni24

ещё больше размажут сюжет и запихнуть ещё больше гринда

3
RMP

23 января 2027 г. выйдет, уверен ~ на 95% в этом)) Тем более ее захотят сделать главной "заманухой" для PS6

SelecCioner

Все ещё не фф13