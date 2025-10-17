Final Fantasy 7 Remake 3 предложит нововведения в игровом процессе

В последнее время все чаще появляется информация о третьей и последней части обновленной Final Fantasy 7. Недавно стало известно о ходе разработки заключительной части трилогии, а теперь появились новые сообщения о геймплее грядущей игры. Как оказалось, Square Enix планирует внести новые элементы геймплея в FFV7 Remake 3.

Режиссер трилогии Final Fantasy 7, Наоки Хамагути, раскрыл немного больше информации о грядущей третьей части игры. По его словам, игра предложит много нововведений в игровом процессе по сравнению с предыдущими частями. Правда, о каких именно нововведениях идет речь, он не сообщил.

Первая часть отличалась сюжетным прохождением, вторая часть расширила эту концепцию, предложив игрокам большую свободу в открытом мире. Опираясь на вторую часть, третья часть также создается, чтобы предоставить игрокам новый игровой опыт, так что с нетерпением ждите ее выхода.

— Наоки Хамагути, директор трилогии Final Fantasy 7

Фанаты седьмой части Final Fantasy тут же начали строить различные гипотезы касательно того, о каких нововведениях мог говорить Хамагути. Говорят, что в новой игре будет еще больше свободы передвижения и полностью открытый мир без каких-либо барьеров. Однако подробности по этому вопросу пока остаются неизвестными.