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Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7 5 оценок

Final Fantasy 7 Remake Part 3: актёры уже приступили к озвучке финальной части трилогии

IKarasik IKarasik

Разработка третьей части Final Fantasy 7 Remake активно движется вперёд — актёры уже вернулись в студию для записи реплик. Фанаты заметили, что актёр Коди Кристиан, голос Клауда Страйфа, недавно поделился сторисом в Instagram, намекнув на своё участие в проекте.

В короткой публикации он написал: «Счастлив снова быть с лучшим другом», а над подписью появился рисунок Клауда — этого достаточно, чтобы предположить: работа над финалом трилогии действительно кипит.

Сценарий заключительной части уже завершён, и теперь Square Enix фокусируется на том, чтобы достойно завершить масштабную историю, начатую в 2020 году. После яркого успеха второй части — Rebirth, которая установила рекорды в Steam, ожидания от финала только растут. Предстоит узнать, как завершится конфликт между Клаудом и Сефиротом, к которому трилогия уверенно подводит игроков.

Ранее режиссёр проекта Тэцуя Номура отмечал, что разработка второй части заняла около трёх лет. В Square Enix надеются удержать такой же темп, а значит, выход Final Fantasy 7 Remake Part 3 стоит ждать не ранее 2027 года.

Игра будет доступна сразу на нескольких платформах, а активная работа над озвучкой — ещё одно подтверждение, что релиз не за горами.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
UnsophisticatedEleazar

Первая часть трилогии была норм, а вот уходить в "РТХ онли эксклюзив"- было тупейшей затеей.
Как видите, RTX-игры проваливаются.

5
VIGITAL1

Кто не может налутать 15к на rtx 3050,rx 6600 с Авито.Тому не о играх думать надо.

6
UnsophisticatedEleazar VIGITAL1

RTX на 3050? Да 3050 и без лучей современное криво оптимизированное гoвно не потянет.

2
UnsophisticatedEleazar VIGITAL1

Сейчас куртка хочет, чтобы ты отдавал по 400$ (или 60.000 рублей) каждые пару лет. И это типа уровень FullHD

2
VIGITAL1 UnsophisticatedEleazar
UnsophisticatedEleazar

Сейчас я оставил оскорбительный коммент под рекламным постом. Замеряйте, как быстро меня забанят.

2
Бэтмен из Блавикена

Радует, что сразу на ПК выйдет. Хоть и есть ПС5, но вторую часть ждал на ПК, а тут сразу выйдет. Как раз за полгода с релиза пропатчат и сделают фанатский перевод и можно играть.

1