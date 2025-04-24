Final Fantasy 7 Remake Part 3: актёры уже приступили к озвучке финальной части трилогии

Разработка третьей части Final Fantasy 7 Remake активно движется вперёд — актёры уже вернулись в студию для записи реплик. Фанаты заметили, что актёр Коди Кристиан, голос Клауда Страйфа, недавно поделился сторисом в Instagram, намекнув на своё участие в проекте.

В короткой публикации он написал: «Счастлив снова быть с лучшим другом», а над подписью появился рисунок Клауда — этого достаточно, чтобы предположить: работа над финалом трилогии действительно кипит.

Сценарий заключительной части уже завершён, и теперь Square Enix фокусируется на том, чтобы достойно завершить масштабную историю, начатую в 2020 году. После яркого успеха второй части — Rebirth, которая установила рекорды в Steam, ожидания от финала только растут. Предстоит узнать, как завершится конфликт между Клаудом и Сефиротом, к которому трилогия уверенно подводит игроков.

Ранее режиссёр проекта Тэцуя Номура отмечал, что разработка второй части заняла около трёх лет. В Square Enix надеются удержать такой же темп, а значит, выход Final Fantasy 7 Remake Part 3 стоит ждать не ранее 2027 года.

Игра будет доступна сразу на нескольких платформах, а активная работа над озвучкой — ещё одно подтверждение, что релиз не за горами.