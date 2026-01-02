Final Fantasy 7 Remake Part 3 станет самой доступной и всеобъемлющей частью серии

Создатели финальной части трилогии рмейков Final Fantasy 7 Part 3, Йошинори Китасэ и Наоки Хамагути, поделились в новогоднем интервью журналу Famitsu своими амбициозными планами на будущее серии.

Их главная цель для грядущей «Part 3» — сделать ее самой доступной и всеобъемлющей частью в истории проекта. Разработчики уделяют огромное внимание тому, чтобы финал саги был понятным и удовольствительным не только для фанатов, но и для новых игроков, которые только начинают свое знакомство с этим миром. Стратегия увеличения охвата бренда основана на движении к мультиплатформенной модели.

Ключевым шагом в этом направлении станет релиз FF7 Remake Intergrade, который состоится уже 22 января 2026 года на Xbox Series и Switch 2. Китасе подчеркнул, что релиз первой части трилогии на всех основных платформах должен устранить технические барьеры, которые до сих пор ограничивали доступ к этой истории, что позволит заложить фундамент для грандиозного финала на всех актуальных игровых платформах.

Наоки Хамагути назвал текущий 2026 год важным моментом для дальнейшего укрепления бренда Final Fantasy 7. Разработчики не намеренны останавливаться на достигнутом и планируют внедрить инновации, которые позволят игрокам еще глубже и полнее погрузиться в этот культовый мир. Разработчики стремятся сделать финал трилогии не только технологическим шедевром, но и, прежде всего, игрой, которая благодаря своей доступности останется в сознании геймеров на долгие годы.

Общее видение Китасе и Хамагути однозначно указывает на то, что Square Enix заканчивает политику строгой эксклюзивности в пользу построения глобального сообщества вокруг приключений Клауда. 2026 год должен стать годом максимальной реализации потенциала серии, что для игроков означает большую свободу при выборе платформы и уверенность в том, что финальная часть будет доработана с учетом удобства каждого игрока, независимо от его опыта в мире RPG.