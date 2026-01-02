Final Fantasy 7 Remake Part 3 станет самой доступной и всеобъемлющей частью серии

Создатели финальной части трилогии рмейков Final Fantasy 7 Part 3, Йошинори Китасэ и Наоки Хамагути, поделились в новогоднем интервью журналу Famitsu своими амбициозными планами на будущее серии.
Их главная цель для грядущей «Part 3» — сделать ее самой доступной и всеобъемлющей частью в истории проекта. Разработчики уделяют огромное внимание тому, чтобы финал саги был понятным и удовольствительным не только для фанатов, но и для новых игроков, которые только начинают свое знакомство с этим миром. Стратегия увеличения охвата бренда основана на движении к мультиплатформенной модели.
Ключевым шагом в этом направлении станет релиз FF7 Remake Intergrade, который состоится уже 22 января 2026 года на Xbox Series и Switch 2. Китасе подчеркнул, что релиз первой части трилогии на всех основных платформах должен устранить технические барьеры, которые до сих пор ограничивали доступ к этой истории, что позволит заложить фундамент для грандиозного финала на всех актуальных игровых платформах.
Наоки Хамагути назвал текущий 2026 год важным моментом для дальнейшего укрепления бренда Final Fantasy 7. Разработчики не намеренны останавливаться на достигнутом и планируют внедрить инновации, которые позволят игрокам еще глубже и полнее погрузиться в этот культовый мир. Разработчики стремятся сделать финал трилогии не только технологическим шедевром, но и, прежде всего, игрой, которая благодаря своей доступности останется в сознании геймеров на долгие годы.
Общее видение Китасе и Хамагути однозначно указывает на то, что Square Enix заканчивает политику строгой эксклюзивности в пользу построения глобального сообщества вокруг приключений Клауда. 2026 год должен стать годом максимальной реализации потенциала серии, что для игроков означает большую свободу при выборе платформы и уверенность в том, что финальная часть будет доработана с учетом удобства каждого игрока, независимо от его опыта в мире RPG.
там токо го бреда навалили жесть - и если 1 ремек норм выгледил и был многообещающем то во 2 ремейке был сюжетный ад, во 2 части пытались всё пихнуть и ff 7 crisis core и ff дессидия и ff NT и аниме все в кучу
кто тебе во 2ую пихал кризис кор, когда кризис кор в кризис коре?
Тем, кто оригинал не проходил я вообще не завидую. Такого под конец 2 части наворотили... Ещё и эмоциональную сцену из оригинала, где Клауд прощается с Айрис не добавили., вместо этого какой-то бред безсвязный получился. Зачем они так сделали, я не понимаю и не принимаю.
мне нравиться как ставят минусы, как будто поняли сюжет ага звиздоболы
Хз эта помойка широкоформат не поддерживала и русский офк не завезли, игра все же большая и ориентирована на сюжет, хотелось бы на родном играть, а не с нейросетевым переводчиком, ну и в нормальном разрешении.
ну подождёшь годик и будет перевод, как у первых двух частей римейка
а если не в терпёж, то заплати переводчикам сразу всю сумму в день релиза, может быстрее сделают
Да можно просто не играть, геймплейно она мне не особо понравилась, а в оригинал я наигрался в свое время. Тут просто скворцы ноют мол все плохо у них, но в упор видимо не понимают почему. На примере этой же финалки просто максимально растянутая история с огромными окнами между релизами, затратами на маркетинг и проблемами с технической частью игры. Нужно ли столько вкладывать в игру с довольно типичным японским сюжетом? Ну хз, овчинка выделки не стоит даже по заявлениям самих Скворцов, продажи ожиданий не оправдали. Игра то может и не плохая, но максимальный долгострой с спгс сюжетом, в нее лень играть даже, потому что пока выйдет финал, уже все забудешь.
станет самой доступной
то есть будет во всех регионах и на всех платформах?
Ага и перевод будет на русский, "верим"
Угу....
В пплане доступности чет они ее не соизволивают переводить на русский