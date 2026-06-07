Final Fantasy 7 Revelation объединит весь мир из Rebirth и добавит новые области

На Summer Game Fest 2026 режиссёр Наоки Хамагути рассказал, что Final Fantasy 7 Revelation предложит игрокам огромный открытый мир. Помимо множества новых локаций, в игре будут включены все регионы из Final Fantasy 7 Rebirth, что делает её одним из крупнейших проектов серии.
«Стоит отметить, что Final Fantasy 7 Revelation включает все континенты из Rebirth», — сообщил Хамагути в интервью Automaton West.
Это означает, что игрокам предстоит исследовать не только новые территории, но и уже знакомые, наполненные активностями, сражениями и мини-играми. Учёт размеров Rebirth (145 ГБ) наводит на мысль, что Revelation может потребовать ещё больше места на диске, особенно для владельцев PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.
Выход Final Fantasy 7 Revelation запланирован на весну 2027 года.
К этому я не был готов. Хотя купив только третью часть, можно сэкономить на первых двух.