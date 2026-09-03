Final Fantasy 7 Revelation получила эффектный трейлер - Square Enix раскрыла дату выхода долгожданного продолжения

Square Enix представила эффектный трейлер Final Fantasy VII Revelation во время сентябрьской презентации State of Play. Новый ролик позволил подробнее рассмотреть игровой процесс и зрелищные сражения с участием Клауда и его союзников.

В показанном фрагменте разработчики продемонстрировали сразу нескольких знакомых персонажей. В сражениях приняли участие Клауд, Барретт, Сид, Юффи, Ред XIII и Винсент. Боевым сценам уделили значительную часть демонстрации, благодаря чему игроки получили более полное представление о том, как будет выглядеть приключение героев.

Final Fantasy VII Revelation станет продолжением обновлённой версии классической истории и завершит путешествие Клауда и его друзей. Square Enix постепенно раскрывает проект, однако именно новая демонстрация стала одним из наиболее подробных взглядов на игру за последнее время.

Отдельно во время State of Play разработчики объявили точную дату релиза. Final Fantasy VII Revelations выйдет 8 апреля 2027 года, то есть ждать продолжения поклонникам серии осталось меньше года.

Важной особенностью станет одновременный релиз на нескольких платформах. В день премьеры игра появится не только на PlayStation 5, но также на ПК, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Таким образом, Square Enix сразу сделает новую часть доступной значительно более широкой аудитории.