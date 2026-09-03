Final Fantasy 7 Revelation получит два платных сюжетных DLC

Директор Square Enix Наоки Хамагучи сообщил в социальных сетях, что Final Fantasy 7 Revelation получит два сюжетных DLC-дополнения, оба из которых будут платными и, по всей видимости, их очень ждали фанаты и СМИ.
К моменту выхода Final Fantasy 7 Revelation Square Enix потратит 10 лет на разработку трёх масштабных игр, охватывающих всю историю Final Fantasy 7. Хотя Square Enix уже выпускала дополнительные издания и контент, но Revelation получит самые значительные и потенциально спорные дополнения.
В конечном итоге, люди ещё долгие годы будут спорить о том, нужно ли было разделять Final Fantasy 7 на три части. Масштаб и размах всего продукта были астрономическими, но на это ушло много времени, усилий и денег.
Похоже, Square Enix рассчитывает окупить затраты за счёт дополнительного контента для Final Fantasy 7 Revelation.
На презентации Sony State of Play в сентябре 2026 года была объявлена дата выхода Final Fantasy 7 Revelation. Вскоре после завершения мероприятия директор FF7 Revelation Наоки Хамагучи сообщил:
После анонса FINAL FANTASY VII REVELATION мы получили множество просьб от фанатов и СМИ о создании DLC и решили, что это возможно. Вместо того чтобы объявлять об этом после выхода игры, мы решили поделиться своими планами до релиза основной игры. Мы подробнее расскажем истории Сефирота и Винсента. Надеемся, вы с нетерпением этого ждёте!
Встречайте сюжетные дополнения «Сефирот» и «Винсент и турки». Мы будем рассказывать эти истории…
До запуска еще далеко, поэтому стоить ожидать будущих новостей от Square Enix о каждом DLC, о том, чего ожидать в плане контента, и о главном вопросе — цене.
Они невменяемые, по-моему. Мало того что раздули одну игру на три, теперь еще и дополнения.
Ну доить надо до конца
И так, разрабы одну игре попилили на 3, после чего 3ю игру попилили ещё на 2 дополнения.
Идите, с*ка и делайте сиквел FF16, за**али мучать несчастную 7ку.
Лучше подожду 17 часть а это может быть когда нибудь