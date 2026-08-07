Final Fantasy 7 Revelation получит "новый взгляд" на Gamescom Opening Night Live

Gamescom Opening Night Live продолжает пополнять свой насыщенный список, и подтверждено, что Final Fantasy 7 Revelation от Square Enix получит «новый взгляд». Режиссёр Наоки Хамагучи также появится на мероприятии.

На данный момент известно, что финал трилогии ремейков открывает свой огромный мир практически сразу. Игроки могут использовать Highwind для перемещения почти куда угодно, включая более сложные области. В игре появятся два новых персонажа — Винсент Валентайн и Сид Хайвинд, а также система FITS, представляющая собой вариацию системы профессий из предыдущих игр Final Fantasy.

Каждый персонаж может экипировать четыре предмета, хотя, судя по заявлениям Хамагучи, смешивать их по своему усмотрению будет невозможно. Тем не менее, возможностей для кастомизации достаточно, и в сочетании со всем остальным, включая синергетические способности, Материю и навыки владения оружием, боевая система должна быть более чем достаточной.

Final Fantasy 7 Revelation выйдет весной 2027 года для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2. Что касается Gamescom Opening Night Live, то она состоится 25 августа.