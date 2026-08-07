Final Fantasy 7 Revelation получит "новый взгляд" на Gamescom Opening Night Live

Gamescom Opening Night Live продолжает пополнять свой насыщенный список, и подтверждено, что Final Fantasy 7 Revelation от Square Enix получит «новый взгляд». Режиссёр Наоки Хамагучи также появится на мероприятии.
На данный момент известно, что финал трилогии ремейков открывает свой огромный мир практически сразу. Игроки могут использовать Highwind для перемещения почти куда угодно, включая более сложные области. В игре появятся два новых персонажа — Винсент Валентайн и Сид Хайвинд, а также система FITS, представляющая собой вариацию системы профессий из предыдущих игр Final Fantasy.
Каждый персонаж может экипировать четыре предмета, хотя, судя по заявлениям Хамагучи, смешивать их по своему усмотрению будет невозможно. Тем не менее, возможностей для кастомизации достаточно, и в сочетании со всем остальным, включая синергетические способности, Материю и навыки владения оружием, боевая система должна быть более чем достаточной.
Final Fantasy 7 Revelation выйдет весной 2027 года для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2. Что касается Gamescom Opening Night Live, то она состоится 25 августа.
И сразу даёт с ходу, не сюжет, а бесконечные однообразные допки, и куча мусорных мини-игр в придачу. Бл*ть я ох*ел на сколько игра этим мусор растягивает игру. То есть уже в Ремейк подванивало этой фигнёй. С доп заданиями. А в продолжении прям от души навалили этим "качественным контентом". Что ближе к концу игры этого д*генерата на режиссёре и всю его команду проклинаешь. Растянули игру условно на 45-60 часов, на немыслимые 100+ часов если ты отбитый долба*б который хотел пройти максимум всё возможно за одно прохождение и не возвращаться в худшую часть этой игры.
пи3дюлей
Японцам бы поучиться второстепенные квесты делать у тех же проджектов.
Ибо второстепенные квесты в ffvii remake и rebirth - унылые.
Покажут трейлер нуд мода на Тифу (17 млн просмотров за сутки).
Человеку отдохнуть не дают...