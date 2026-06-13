Final Fantasy 7 Revelation позволит достичь 99-го уровня - игроки смогут насладиться масштабным эндгеймом

Презентация Final Fantasy VII Revelation от Square Enix стала одним из главных анонсов всей недели Summer Game Fest 2026, особенно для поклонников трилогии ремейков, которые ждали названия заключительной части.

Впоследствии директор игры Наоки Хамагучи поделился множеством новой информации об игре в различных интервью. Например, в интервью итальянскому сайту Everyeye.it он подтвердил, что некоторые боссы Оружия будут необязательными, и что игроки смогут достичь 99-го уровня в Final Fantasy VII Revelation, проходя обширный контент для эндгейма.

В этом аспекте я хотел отдать дань уважения оригинальной игре и сохранить ту же структуру. Так что да, с некоторыми видами Оружия можно будет столкнуться и сразиться во время прохождения основной сюжетной линии. Другие же вы увидите в определённых регионах или областях карты мира, и с ними можно будет сразиться только в качестве необязательного контента. У них также будет своя собственная сюжетная составляющая. Да, некоторые будут частью основной сюжетной линии, а другие — необязательным контентом. Я думаю, одно из различий между Revelation и Remake/Rebirth заключается в том, что первые две игры были разработаны таким образом, чтобы побудить игроков перепройти все приключение на сложном уровне после его завершения. В Revelation все будет иначе. В отличие от Remake и Rebirth, здесь будет дополнительный контент для финальной стадии игры.



В качестве конкретного примера, да, будут Оружие и враги, даже более сильные, чем финальный босс, с которым вы столкнётесь в сюжете. Примеры включают само Оружие или любимых Рыцарей Круглого стола. Вместо того чтобы заставлять игрока перезапускать игру на сложном уровне, Revelation будет поощрять его пройти весь оставшийся контент на карте мира после завершения основной сюжетной линии. Ещё один момент, который я хотел бы добавить: в Remake и Rebirth существовало ограничение по уровню, а в Revelation его не будет: игроки смогут достичь 99-го уровня.

Похоже, Final Fantasy VII Revelation может стать самым масштабным проектом в трилогии, возможно, даже масштабнее, чем Rebirth, полное прохождение которого может занять более 160 часов. Игра выйдет весной 2027 года одновременно на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.