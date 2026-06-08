Final Fantasy 7 Revelation предложит уникальный путь к единому финалу

На Summer Game Fest 2026 Square Enix показала финальную часть трилогии Final Fantasy 7 — Revelation. Директор проекта Наоки Хамагути сообщил, что игра предложит игрокам выборы, влияющие на развитие отдельных сюжетных моментов, однако концовка JRPG останется единой для всех игроков.

По словам Хамагути, эти решения позволят игрокам по-разному переживать ключевые моменты перед финальной битвой, раскрывая внутреннюю решимость героев, включая Клауда и его спутников. Хотя эти промежуточные моменты будут отличаться в зависимости от действий игрока, итоговый исход истории останется неизменным.

Разработчики подчёркивают, что цель таких механик — создать индивидуальный эмоциональный опыт для каждого игрока, не меняя при этом саму каноническую концовку. Хамагути добавил, что это поможет поклонникам серии прочувствовать путь героев по-своему, сохраняя при этом верность основному сюжету.