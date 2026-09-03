ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 Revelation 08.04.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 100 оценок

Final Fantasy 7 Revelation выйдет "как в физическом, так и в цифровом формате" в один и тот же день

Retro_Gamer Retro_Gamer

Официально: Final Fantasy 7 Revelation выйдет на физических носителях одновременно с цифровым релизом 8 апреля 2027 года. Запуск игры состоится задолго до запланированного Sony 2028 года, когда должны выйти физические диски для PlayStation, но директор Наоки Хамагучи ранее уклончиво отвечал на вопросы о физическом релизе. Однако, видимо, поводов для беспокойства не было.

Square Enix подтвердила эту новость в твите. «Обещание дано», — начинается сообщение. «Final Fantasy VII Revelation выходит как на физических, так и на цифровых носителях 8 апреля 2027 года».

Эта фраза о «обещании», безусловно, задумана как слоган, отсылающий к завершению трилогии, но она приобретает дополнительную искренность для коллекционеров, которые уже добавили первые две части на свои полки.

Square Enix представила коллекционное издание игры Final Fantasy VII Revelation

Однако для коллекционеров Nintendo есть один существенный нюанс. Как и в случае с предыдущими выпусками трилогии-ремейка на Switch 2, эта игра будет распространяться с помощью карты с игровым ключом.

7
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий