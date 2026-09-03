Final Fantasy 7 Revelation выйдет "как в физическом, так и в цифровом формате" в один и тот же день

Официально: Final Fantasy 7 Revelation выйдет на физических носителях одновременно с цифровым релизом 8 апреля 2027 года. Запуск игры состоится задолго до запланированного Sony 2028 года, когда должны выйти физические диски для PlayStation, но директор Наоки Хамагучи ранее уклончиво отвечал на вопросы о физическом релизе. Однако, видимо, поводов для беспокойства не было.

Square Enix подтвердила эту новость в твите. «Обещание дано», — начинается сообщение. «Final Fantasy VII Revelation выходит как на физических, так и на цифровых носителях 8 апреля 2027 года».

Эта фраза о «обещании», безусловно, задумана как слоган, отсылающий к завершению трилогии, но она приобретает дополнительную искренность для коллекционеров, которые уже добавили первые две части на свои полки.

Однако для коллекционеров Nintendo есть один существенный нюанс. Как и в случае с предыдущими выпусками трилогии-ремейка на Switch 2, эта игра будет распространяться с помощью карты с игровым ключом.