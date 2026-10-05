Final Fantasy 7 Revelation значительно расширит возможности Зака - у него появится собственная боевая система

Зак Фэйр будет играть гораздо большую роль в Final Fantasy 7 Revelation, чем в предыдущем ремейке. Наоки Хамагути подтвердил, что герой получит больше игровых фрагментов, которые будут не только длиннее, но и оснащены собственной боевой системой и системой развития.

В интервью PC Gamer режиссёр объяснил, что решение расширить появления Зака ​​частично обусловлено его огромной популярностью. Персонаж из Crisis Core за эти годы стал ключевым элементом вселенной Final Fantasy 7, поэтому создатели хотят уделить ему гораздо больше внимания в заключительной части трилогии.

Хамагучи рассказал, что в Revelation будет больше игровых эпизодов с участием Зака, и они будут значительно масштабнее, чем в Rebirth. Важно отметить, что это будет не просто альтернативная версия игрового процесса Клауда. У Зака ​​будет уникальная боевая система, разработанная специально для него, а также собственная система развития навыков, похожая на дерево умений.

Но это ещё не всё. По словам Хамагути, сегменты, посвящённые Заку, будут тесно связаны с основной сюжетной линией и станут её важной частью. Режиссёр также намекает, что эти эпизоды будут полны сюрпризов, хотя пока не раскрывает, чего именно ожидать.

В Revelation будет больше игровых эпизодов с участием Зака, и они станут масштабнее, чем в Rebirth. За него можно будет играть непосредственно в бою, используя уникальную боевую систему, разработанную специально для него; также предусмотрена возможность развития навыков по типу дерева умений. Эти эпизоды тесно вплетены в сюжет, поэтому их масштаб значительно превосходит всё, что вы видели ранее. Надеюсь, это порадует поклонников Зака ​​— к тому же, скажем так, приготовленные для него моменты полны сюрпризов.

Расширение образа Зака ​​демонстрирует, насколько создатели Final Fantasy 7 Revelation опираются на наследие всей серии, а не только на оригинальную игру 1997 года. Герой, чья история ранее развивалась, среди прочего, в Crisis Core, теперь будет играть гораздо более значительную роль в основном проекте Square Enix.

Final Fantasy 7 Revelation выйдет 8 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch 2.