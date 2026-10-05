Final Fantasy 7 Revelation значительно расширит возможности Зака - у него появится собственная боевая система

Зак Фэйр будет играть гораздо большую роль в Final Fantasy 7 Revelation, чем в предыдущем ремейке. Наоки Хамагути подтвердил, что герой получит больше игровых фрагментов, которые будут не только длиннее, но и оснащены собственной боевой системой и системой развития.
В интервью PC Gamer режиссёр объяснил, что решение расширить появления Зака частично обусловлено его огромной популярностью. Персонаж из Crisis Core за эти годы стал ключевым элементом вселенной Final Fantasy 7, поэтому создатели хотят уделить ему гораздо больше внимания в заключительной части трилогии.
Хамагучи рассказал, что в Revelation будет больше игровых эпизодов с участием Зака, и они будут значительно масштабнее, чем в Rebirth. Важно отметить, что это будет не просто альтернативная версия игрового процесса Клауда. У Зака будет уникальная боевая система, разработанная специально для него, а также собственная система развития навыков, похожая на дерево умений.
Но это ещё не всё. По словам Хамагути, сегменты, посвящённые Заку, будут тесно связаны с основной сюжетной линией и станут её важной частью. Режиссёр также намекает, что эти эпизоды будут полны сюрпризов, хотя пока не раскрывает, чего именно ожидать.
В Revelation будет больше игровых эпизодов с участием Зака, и они станут масштабнее, чем в Rebirth. За него можно будет играть непосредственно в бою, используя уникальную боевую систему, разработанную специально для него; также предусмотрена возможность развития навыков по типу дерева умений. Эти эпизоды тесно вплетены в сюжет, поэтому их масштаб значительно превосходит всё, что вы видели ранее. Надеюсь, это порадует поклонников Зака — к тому же, скажем так, приготовленные для него моменты полны сюрпризов.
Расширение образа Зака демонстрирует, насколько создатели Final Fantasy 7 Revelation опираются на наследие всей серии, а не только на оригинальную игру 1997 года. Герой, чья история ранее развивалась, среди прочего, в Crisis Core, теперь будет играть гораздо более значительную роль в основном проекте Square Enix.
Final Fantasy 7 Revelation выйдет 8 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch 2.