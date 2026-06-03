Final Fantasy VII Remake Part 3 пропустила State of Play, но слова Наоки Хамагути намекнули на важное изменение

Одним из самых заметных отсутствий на июньской презентации State of Play стала Final Fantasy VII Remake Part 3. Поклонники ожидали хотя бы короткий тизер заключительной части трилогии, однако Square Enix предпочла сохранить молчание. Тем не менее недавние комментарии режиссёра проекта Наоки Хамагути могут объяснить, почему игру пока не показывают.

В интервью Famitsu Хамагути рассказал, что команда серьёзно рассматривает вопрос одновременного запуска на нескольких платформах. По его словам, современные игроки хотят получать новый контент одновременно, независимо от выбранной системы, и разработчики прекрасно понимают эти ожидания.

Особенно примечательно, что Square Enix изменила сам подход к производству игры. Если раньше проекты сначала создавались под одну платформу, а затем портировались на другие устройства, то теперь разработка ведётся сразу с учётом нескольких систем. Хамагути прямо заявил, что эпоха, когда портированием занимались уже после завершения основной версии, фактически осталась в прошлом.

Хотя официального подтверждения мультиплатформенного релиза пока нет, подобные заявления выглядят весьма прозрачным намёком. Более того, именно необходимость координировать запуск сразу на нескольких платформах может объяснять отсутствие игры на State of Play. Если Square Enix действительно готовит масштабный анонс, логично представить его не на площадке одного производителя, а на более широкой сцене.

Всё это делает ближайшие игровые мероприятия особенно интересными для фанатов серии. Заключительная часть ремейка должна поставить точку в одном из самых амбициозных проектов Square Enix последних лет, а потому ожидания остаются исключительно высокими. Пока разработчики продолжают хранить детали в секрете, но комментарии Хамагути дают понять: команда нацелена не только завершить историю Клауда достойным образом, но и сделать её максимально доступной для игроков разных платформ одновременно.