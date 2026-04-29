Final Fantasy VII Remake Part 3 станет самой масштабной частью трилогии

Финальная глава переосмысления Final Fantasy VII Remake не ограничится простым завершением истории. По словам руководителя проекта Наоки Хамагути, третья часть должна стать кульминацией всей трилогии и вывести её масштаб на новый уровень.
Разработчики из Square Enix изначально строили серию по принципу постепенного расширения. Если первая игра делала акцент на персонажах и сюжете, а Final Fantasy VII Rebirth значительно увеличила мир и свободу исследования, то новая часть должна объединить всё это в максимально цельный опыт.
Хамагути подчеркнул, что команда не рассматривает проект как обычный ремейк с повторением знакомых механик. Вместо этого разработчики стремятся постоянно расширять границы игрового процесса и возможностей.
Одной из ключевых особенностей будущей игры станет дирижабль Highwind — культовый элемент оригинала, который, по словам авторов, сыграет важную роль в ощущении масштаба и свободы.
Хотя конкретные детали и дата релиза пока не раскрываются, разработка, как утверждается, идёт по плану. Ожидается, что игра станет полноценным завершением трилогии и может быть приурочена к 30-летию оригинальной Final Fantasy VII в 2027 году.
Нафиг не нужны их масштабы, если наполнение там будет как в rebirth, к середине игры от однотипности, размазанной по гигантским картам, уже тошнило, а потом ещё и ещё открывались
К тому моменту, как она выйдет, уже можно будет делать ремейк первой части ремейка.
Ну логично так и работают продолжения)))
Еще больше мини-игр! @_@