Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 61 оценка

Final Fantasy VII Remake Part 3 станет самой масштабной частью трилогии

IKarasik IKarasik

Финальная глава переосмысления Final Fantasy VII Remake не ограничится простым завершением истории. По словам руководителя проекта Наоки Хамагути, третья часть должна стать кульминацией всей трилогии и вывести её масштаб на новый уровень.

Разработчики из Square Enix изначально строили серию по принципу постепенного расширения. Если первая игра делала акцент на персонажах и сюжете, а Final Fantasy VII Rebirth значительно увеличила мир и свободу исследования, то новая часть должна объединить всё это в максимально цельный опыт.

Хамагути подчеркнул, что команда не рассматривает проект как обычный ремейк с повторением знакомых механик. Вместо этого разработчики стремятся постоянно расширять границы игрового процесса и возможностей.

Одной из ключевых особенностей будущей игры станет дирижабль Highwind — культовый элемент оригинала, который, по словам авторов, сыграет важную роль в ощущении масштаба и свободы.

Хотя конкретные детали и дата релиза пока не раскрываются, разработка, как утверждается, идёт по плану. Ожидается, что игра станет полноценным завершением трилогии и может быть приурочена к 30-летию оригинальной Final Fantasy VII в 2027 году.

SOLUS5678

Ждём выхода игры.

NatanieLzZ

Нафиг не нужны их масштабы, если наполнение там будет как в rebirth, к середине игры от однотипности, размазанной по гигантским картам, уже тошнило, а потом ещё и ещё открывались

Offn

К тому моменту, как она выйдет, уже можно будет делать ремейк первой части ремейка.

SaintsEagle

Ну логично так и работают продолжения)))

VersalifeDX

Еще больше мини-игр! @_@