Final Fantasy VII Revelation на Switch 2 станет ещё красивее: Square Enix обещает сократить разрыв с другими платформами

Несмотря на сравнительно скромные технические характеристики, Nintendo Switch 2 уверенно справляется с мультиплатформенными играми. Одним из наиболее впечатляющих примеров стала Final Fantasy VII Rebirth, порт которой продемонстрировал высокий уровень графики на гибридной консоли. Однако Square Enix не собирается останавливаться на достигнутом: режиссёр Наоки Хамагути уверен, что третья и заключительная часть трилогии, Final Fantasy VII Revelation, позволит ещё сильнее сократить разрыв между Switch 2 и другими платформами.

В интервью Nintendo Everything Хамагути отметил, что команда осталась довольна качеством Rebirth на Switch 2, но при работе над Revelation намерена поднять планку ещё выше. Разработчики создают игру одновременно для всех платформ и не хотят ограничивать её возможности из-за технических особенностей отдельных систем. По словам режиссёра, опыт переноса Rebirth поможет добиться более высокого качества графики и визуальной подачи даже на менее мощном оборудовании.

Ключевую роль в этом сыграет оптимизация. Хамагути пояснил, что команда сможет использовать знания, полученные при разработке версии Rebirth для Switch 2, и применить их ещё эффективнее. При этом речь не о том, что все графические параметры на новой консоли станут значительно выше. Разработчики рассчитывают добиться хорошего результата благодаря более грамотному использованию доступных ресурсов.

Но улучшения затронут не только графику. В Revelation появится система FITS, которая будет влиять на боевые приёмы персонажей и добавит сражениям дополнительную глубину. Первые демонстрации позволяли предположить, что изменения окажутся не слишком заметными, однако новые кадры с выставки New York Comic Con показывают обратное.