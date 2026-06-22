Final Fantasy VII Revelation не заставит бегать по старым локациям впустую - мир игры станет заметно масштабнее

Руководитель разработки Final Fantasy VII Revelation Наоки Хамагути рассказал, почему Square Enix решила вновь использовать восемь регионов из Rebirth и чем третья часть будет отличаться от предыдущих игр трилогии.

По словам разработчика, с самого начала команда не хотела просто повторять уже знакомый игрокам контент. Благодаря дирижаблю Highwind путешествовать по миру можно будет практически с первых этапов прохождения, поэтому структура исследования станет гораздо свободнее. Игроки смогут сами выбирать порядок посещения многих областей, а карта мира будет ощущаться значительно более открытой, чем в Rebirth.

Хамагути отметил, что возвращение старых регионов стало возможным только потому, что разработчики нашли достаточно новых сюжетных и игровых причин для их повторного посещения. В результате мир игры должен восприниматься гораздо масштабнее и насыщеннее, чем раньше.

Отдельно директор прокомментировал отсутствие в Rebirth таких знаковых мест, как Рокет-Таун и Вутай. По его словам, эти локации изначально планировалось оставить для финальной части. Команда посчитала, что их появление во второй игре перегрузило бы сюжет и нарушило темп повествования.

Теперь же оба региона получат более важную роль. Особенно это касается Вутая, чьё значение в новой версии истории заметно расширено по сравнению с оригинальной Final Fantasy VII. Рокет-Таун, в свою очередь, поможет глубже раскрыть историю Сида Хайвинда, который в Rebirth так и не стал полноценным игровым персонажем.

Final Fantasy VII Revelation выйдет весной 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Судя по заявлениям разработчиков, именно заключительная часть должна объединить все элементы трилогии в самый большой и свободный для исследования мир за всю историю ремейка.