Final Fantasy VII Revelation предложит более масштабное приключение чем Rebirth

Третья и заключительная часть трилогии ремейков Final Fantasy VII от Square Enix может оказаться масштабнее Final Fantasy VII Rebirth, несмотря на заявление режиссёра Наоки Хамагути о сопоставимом объёме контента при первом прохождении. Новые подробности игры указывают на то, что игроков ждут не только знакомые локации, но и существенно изменившиеся места, включая Мидгар. Релиз Final Fantasy VII Revelation запланирован на 2027 год на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Во время Paris Games Week Square Enix провела презентацию, посвящённую новым особенностям игры. Как сообщает Gameblog Jeux Vidéo, Хамагути подтвердил возвращение Клауда и его спутников в Мидгар. Однако город предстанет в изменённом виде, а игроки смогут исследовать его глубины через так называемый Разлом Мидгара. Это может сделать знакомую локацию важной частью нового приключения, а не просто местом для короткого возвращения.

Разработчики также готовят обновлённую мини-игру с фортепиано. В ней появятся новые механики, позволяющие исполнять музыку на дополнительных инструментах, а расширенная сюжетная составляющая подробнее раскроет прошлое Тифы. При этом новые подробности пока не сопровождались игровыми кадрами. По словам Хамагути, видео с демонстрацией представленных возможностей должно выйти в ближайшее время.

Сам режиссёр, как сообщается, назвал Final Fantasy VII Revelation «больше и масштабнее», чем Rebirth. Впрочем, пока неясно, имел ли он в виду физические размеры игрового мира, количество контента или общий размах приключения. Ранее Хамагути отмечал, что по объёму впечатлений за первое прохождение новая часть будет сопоставима с Rebirth. Эти заявления не обязательно противоречат друг другу: игра может предложить более обширный мир и дополнительные активности, сохранив примерно сопоставимую продолжительность основного прохождения.

Третья часть должна охватить весь мир оригинальной Final Fantasy VII, поэтому ожидания от её масштаба остаются высокими. При этом разработчикам предстоит найти баланс между исследованием и сюжетными подсказками: чрезмерное количество маркеров и указаний может мешать самостоятельному изучению мира. Новые материалы должны прояснить, как устроено приключение и насколько свободно игрокам позволят исследовать его локации. Игра также может появиться на The Game Awards, хотя официальные подробности о её участии в шоу пока не подтверждены.