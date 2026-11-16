Final Fantasy VII Revelation превратит "Хайвинд" в полноценную летающую базу с возможностью кастомизации

В Final Fantasy VII Revelation знаменитый дирижабль «Хайвинд» станет не просто транспортом для перемещения по миру, а полноценной летающей базой, которую игроки смогут обустраивать по своему вкусу. Подробности появились в предварительном обзоре игры, опубликованном в журнале Xbox к 25-летию бренда. Получив управление кораблём, игроки смогут исследовать новые территории Гайи, включая южные регионы планеты и Вутай — родину Юффи, которую ещё не показывали в обновлённой трилогии.

Путешествия на дирижабле обещают сделать более свободными и динамичными. Игроки смогут подлетать к выбранным точкам и спускаться на землю с помощью парашюта. При этом вернуться на «Хайвинд» можно будет прямо с карты в любой момент. Таким образом, воздушное судно станет важной частью исследования мира, а не просто способом добраться из одной локации в другую.

На борту разместят множество полезных объектов: гостиницу для отдыха, пункт пополнения запасов, арену для карточной игры Queen’s Blood и переносную конюшню для чокобо. Кроме того, корабль можно будет персонализировать с помощью коллекционных предметов, открывающих различные тематические оформления для всего судна. Сам «Хайвинд» окажется довольно большим, поэтому для быстрого перемещения по его помещениям игрокам выдадут крюк-кошку.

Ранее геймдиректор Наоки Хамагути рассказал и о боевой системе. В игре появятся мощные совместные атаки трёх персонажей, однако использовать их по желанию в любой момент не получится. Разработчики опасались, что свободный доступ к таким приёмам сделает их обязательными для победы и приведёт к однообразным сражениям. Поэтому командные атаки будут появляться в специально подготовленных эпизодах, когда игра делает упор на кинематографичность происходящего.

Релиз Final Fantasy VII Revelation состоится 8 апреля 2027 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и ПК под управлением Windows.