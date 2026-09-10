Final Fantasy VII Revelation вдохновлялась Fortnite - разработчики объяснили появление парашютов

Механика парашютного десантирования в Final Fantasy VII Revelation появилась не случайно — одним из источников вдохновения для разработчиков стала Fortnite. Об этом рассказал директор игры Наоки Хамагути в интервью IGN.

По словам Хамагути, идея позволить отряду прыгать с «Хайвинда» и спускаться к земле на парашютах появилась ещё на раннем этапе разработки. Однако реализация этой задумки оказалась непростой из-за устройства огромного открытого мира игры.

Разработчикам требовалось решить, как органично доставлять персонажей с воздуха на землю в мире с высокой детализацией. Полноценная посадка самого «Хайвинда» в любую точку карты создавала бы дополнительные географические и технические сложности.

Тогда команда обратила внимание на игры вроде Fortnite, где прыжок с большой высоты и последующее приземление на парашюте давно стали привычной механикой. Хамагути отметил, что современные игроки уже хорошо знакомы с таким способом перемещения и воспринимают его естественно.

В итоге парашюты решили использовать как плавный переход между путешествием по воздуху и исследованием открытого мира. Игроки смогут спускаться с «Хайвинда» непосредственно к нужной области, не прерывая игровой процесс лишними загрузками или отдельными сценами.

При этом разработчики пока не раскрыли все детали работы механики. Final Fantasy VII Revelation выйдет 8 апреля 2027 года и станет заключительной частью ремейк-трилогии.