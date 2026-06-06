Final Fantasy VII Revelation завершит трилогию ремейков: Square Enix впервые выпустит финал сразу на всех платформах

На Summer Game Fest 2026 Square Enix показала трейлер Final Fantasy VII Revelation — заключительной части ремейк-трилогии FFVII. И, пожалуй, самое заметное здесь даже не сюжет, а то, как сильно компания изменила стратегию релизов.

Игра продолжит историю Клауда Страйфа и его команды, которые готовятся к финальной схватке с Сефиротом. Для фанатов это логичное завершение долгой истории, но подача в трейлере явно делает акцент на масштаб и «точку финала», а не на отдельные сюжетные повороты.

Интереснее другое: в отличие от предыдущих частей, которые были временными эксклюзивами PlayStation, Revelation сразу выйдет на PC, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2 весной 2027 года. Это довольно редкий шаг для Square Enix и, по сути, отражает общий тренд индустрии — уход от жёсткой эксклюзивности в сторону максимального охвата аудитории.

Такое решение выглядит прагматично: финал крупной трилогии явно рассчитан на максимально широкую базу игроков, и в этом смысле стратегия кажется даже более зрелой, чем у прошлых частей. Square Enix, судя по всему, делает ставку не на платформы, а на масштаб события.