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Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 69 оценок

Final Fantasy VII Revelation завершит трилогию ремейков: Square Enix впервые выпустит финал сразу на всех платформах

butcher69 butcher69

На Summer Game Fest 2026 Square Enix показала трейлер Final Fantasy VII Revelation — заключительной части ремейк-трилогии FFVII. И, пожалуй, самое заметное здесь даже не сюжет, а то, как сильно компания изменила стратегию релизов.

Игра продолжит историю Клауда Страйфа и его команды, которые готовятся к финальной схватке с Сефиротом. Для фанатов это логичное завершение долгой истории, но подача в трейлере явно делает акцент на масштаб и «точку финала», а не на отдельные сюжетные повороты.

Интереснее другое: в отличие от предыдущих частей, которые были временными эксклюзивами PlayStation, Revelation сразу выйдет на PC, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2 весной 2027 года. Это довольно редкий шаг для Square Enix и, по сути, отражает общий тренд индустрии — уход от жёсткой эксклюзивности в сторону максимального охвата аудитории.

Такое решение выглядит прагматично: финал крупной трилогии явно рассчитан на максимально широкую базу игроков, и в этом смысле стратегия кажется даже более зрелой, чем у прошлых частей. Square Enix, судя по всему, делает ставку не на платформы, а на масштаб события.

Мероприятия Анонсы Трейлеры
21
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Summonеr

Финалка, новый резик и стеллар блэйд спасли презентацию. Без них было бы совсем уныло.

4
Milvago

Судя по экранному времени, главный спонсор мероприятия - capcom

2
RoboB

Fucking Finally the FINAL Fantasy.

1
MistaSpider

мда…саммер гейм фест с каждым годом все хуже. Все самое интересное показали за первые 20 минут презентации.

1
VELENA-RU

Ну все покупаю в 2027.

p.s Ну если Айрис не будет я буду бомбить.

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